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Published Сегодня, 19:04

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Updated Сегодня, 19:04

РЭО в рамках механизма РОП будет проверять утилизаторов отходов

РЭО в рамках механизма РОП будет проверять утилизаторов отходов

16 февраля 2024, 19:04
Фото: Изображение Midjourney
Российский экологический оператор (РЭО) получил полномочия на проверку документов и выездную оценку организаций, занимающихся утилизацией отходов от использования товаров, в рамках расширенной ответственности производителей (РОП).

Постановление № 171, подписанное председателем Правительства Российской Федерации 14 февраля 2024 года, устанавливает данное полномочие.

Согласно законодательству о РОП, производители и импортеры обязаны отчитываться за утилизацию отходов от своей продукции и упаковки. Для этого им требуется заключать договоры только с проверенными утилизаторами, внесенными в реестр. Такие утилизаторы могут быть как юридическими лицами, так и индивидуальными предпринимателями. Правила также распространяются на производителей и импортеров, желающих утилизировать отходы на своих предприятиях. Если утилизатор не внесен в реестр, его действия по утилизации не будут учтены. Включение в реестр происходит по заявке, поданной на портале системы учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ) с 1 января. После проверки заявки специалистами РЭО наличия необходимых мощностей и фактического производства товаров из отходов или вторичного сырья Росприроднадзор принимает решение о включении утилизатора в реестр.

Специалисты РЭО при проведении выездной оценки проверяют достоверность информации, представленной утилизатором для включения в реестр, а также наличие необходимого оборудования и мощностей для производства товаров из вторичного сырья, пишет gorod55.ru.

По результатам проверки документов и выездной оценки РЭО подготавливает заключение для Росприроднадзора, которое учитывается при принятии решения о включении утилизатора в реестр или об отказе.

«Создание реестра проверенных утилизаторов позволит сделать отрасль более прозрачной и стимулирует производителей к соблюдению нормативов по утилизации. Этот шаг является необходимым для реформирования отрасли обращения с отходами и перехода к экономике замкнутого цикла», — отмечает директор по устойчивому развитию РЭС Игорь Забралов.

Выездная оценка проводится на основании заявки на включение в реестр, информацию о подаче которой можно получить на сайте РЭО.

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