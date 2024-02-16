РЭО в рамках механизма РОП будет проверять утилизаторов отходов

Согласно законодательству о РОП, производители и импортеры обязаны отчитываться за утилизацию отходов от своей продукции и упаковки. Для этого им требуется заключать договоры только с проверенными утилизаторами, внесенными в реестр. Такие утилизаторы могут быть как юридическими лицами, так и индивидуальными предпринимателями. Правила также распространяются на производителей и импортеров, желающих утилизировать отходы на своих предприятиях. Если утилизатор не внесен в реестр, его действия по утилизации не будут учтены. Включение в реестр происходит по заявке, поданной на портале системы учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ) с 1 января. После проверки заявки специалистами РЭО наличия необходимых мощностей и фактического производства товаров из отходов или вторичного сырья Росприроднадзор принимает решение о включении утилизатора в реестр.