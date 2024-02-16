Предприниматель Сутягинский намерен отстаивать свои имущественные права

Posted Сегодня, 18:56
Published Сегодня, 18:56
Modified Сегодня, 18:58
Updated Сегодня, 18:58
Как сообщает gorod55.ru, ссылаясь на официальное заявление от представителя компании, подобные обвинения Сутягинского стоит считать беспочвенными, надуманными от начала и до конца.
На данный момент предприниматель, который появился на свет в Казахстане, имеет российское гражданство, проживает на территории РФ и готов сотрудничать со следственными органами при необходимости.
Существует версия, что российского предпринимателя объявили в розыск, чтобы усилить давление на него.
В таких условиях Михаил Сутягинский, в активах которого — предприятия нефтехимической промышленности и агропромышленного комплекса, борется через Международный арбитражный суд за то, чтобы вернуть инвестиции, вложенные в экономическую систему Казахстана.
До этого власти республики национализировали три производства, которыми владел предприниматель. Михаил Сутягинский открыто заявил о намерении отстоять свои имущественные права, после чего его представители передали соответствующее обращение Генеральной прокуратуре России.
Михаил Сутягинский, работая вместе с братом, построил в Казахстане три производственных комплекса — «Биохим», «Силициум» и ТОО «Баско». Ранее власти Казахстана отзывались о данных инвестпроектах как о прорывных. Церемонию открытия посетил действующий глава республики (тогда — Нурсултан Назарбаев). Производство на всех заводах было организовано грамотным образом. А позже, возможно, из-за смены власти в стране предприятия российского бизнесмена начали подвергаться рейдерским атакам, страдать от проблем в энерго- и водоснабжении, возникновению которых способствовали чиновники на местах. Финальным аккордом стало воздействие на бизнес Сутягинских со стороны казахстанских банков, которые потребовали от инвесторов как можно скорее возвратить средства, взятые на развитие проектов.
В итоге предприятия удалось национализировать. На данный момент производственные мощности пришли в такое запустение, что их непросто запустить в работу. При этом Михаил Сутягинский не сдается и планирует все же вернуть вложенные средства в судебном порядке. Стоит отметить, что сразу после подачи им иска в Международный арбитражный суд Казахстан объявил российского предпринимателя в розыск по уголовному делу.