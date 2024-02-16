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Предприниматель Сутягинский намерен отстаивать свои имущественные права

Предприниматель Сутягинский намерен отстаивать свои имущественные права

16 февраля 2024, 18:56
Фото: 1MI
Основатель группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский получил информацию об объявлении его в розыск в Казахстане через СМИ. До этого момента российскому предпринимателю не приходило каких-либо официальных запросов по уголовному делу, которое фактически выставляет его подозреваемым.

Как сообщает gorod55.ru, ссылаясь на официальное заявление от представителя компании, подобные обвинения Сутягинского стоит считать беспочвенными, надуманными от начала и до конца.

На данный момент предприниматель, который появился на свет в Казахстане, имеет российское гражданство, проживает на территории РФ и готов сотрудничать со следственными органами при необходимости.

Существует версия, что российского предпринимателя объявили в розыск, чтобы усилить давление на него.

В таких условиях Михаил Сутягинский, в активах которого — предприятия нефтехимической промышленности и агропромышленного комплекса, борется через Международный арбитражный суд за то, чтобы вернуть инвестиции, вложенные в экономическую систему Казахстана.

До этого власти республики национализировали три производства, которыми владел предприниматель. Михаил Сутягинский открыто заявил о намерении отстоять свои имущественные права, после чего его представители передали соответствующее обращение Генеральной прокуратуре России.

Михаил Сутягинский, работая вместе с братом, построил в Казахстане три производственных комплекса — «Биохим», «Силициум» и ТОО «Баско». Ранее власти Казахстана отзывались о данных инвестпроектах как о прорывных. Церемонию открытия посетил действующий глава республики (тогда — Нурсултан Назарбаев). Производство на всех заводах было организовано грамотным образом. А позже, возможно, из-за смены власти в стране предприятия российского бизнесмена начали подвергаться рейдерским атакам, страдать от проблем в энерго- и водоснабжении, возникновению которых способствовали чиновники на местах. Финальным аккордом стало воздействие на бизнес Сутягинских со стороны казахстанских банков, которые потребовали от инвесторов как можно скорее возвратить средства, взятые на развитие проектов.

В итоге предприятия удалось национализировать. На данный момент производственные мощности пришли в такое запустение, что их непросто запустить в работу. При этом Михаил Сутягинский не сдается и планирует все же вернуть вложенные средства в судебном порядке. Стоит отметить, что сразу после подачи им иска в Международный арбитражный суд Казахстан объявил российского предпринимателя в розыск по уголовному делу.

#Общество
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