Предприниматель Сутягинский намерен отстаивать свои имущественные права

Михаил Сутягинский, работая вместе с братом, построил в Казахстане три производственных комплекса — «Биохим», «Силициум» и ТОО «Баско». Ранее власти Казахстана отзывались о данных инвестпроектах как о прорывных. Церемонию открытия посетил действующий глава республики (тогда — Нурсултан Назарбаев). Производство на всех заводах было организовано грамотным образом. А позже, возможно, из-за смены власти в стране предприятия российского бизнесмена начали подвергаться рейдерским атакам, страдать от проблем в энерго- и водоснабжении, возникновению которых способствовали чиновники на местах. Финальным аккордом стало воздействие на бизнес Сутягинских со стороны казахстанских банков, которые потребовали от инвесторов как можно скорее возвратить средства, взятые на развитие проектов.