Касается не всех: в каких школах Тюменской области отменили занятия?

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Занятия второй смены не стали отменять в школах Тюмени. Об этом сообщили в Информационном центре правительства региона.
Однако в некоторых районах Тюменской области отмена занятий коснулась и второй смены.
«Пятница, 16 февраля. Отмена занятий учащихся второй смены с 1 по 4 классы в Ялуторовске. На улице -25 градусов. Ветер 3 метра в секунду», — сообщили в администрации Ялуторовска.
Занятия отменили и в школах Заводоуковска.
«16 февраля в связи с низкой температурой воздуха во второй половине дня занятия 1-9 классов, начинающиеся с 11:00 и позже, переносятся в дистанционных формат», — предупредила администрация Заводоуковского округа.
Ишимские школьники сегодня тоже сидят по домам.
«В связи с пониженной температурой воздуха (-25 градусов) и скоростью северо-западного ветра 2 м/с занятия второй смены с 1 по 4 класс отменяются», — написали в группе администрации Ишима ВКонтакте.
Будут ли отменены занятия в Тобольске — на данный момент не сообщается.
Ранее «Наш город» писал, что прокуратура проверила школу №27 в Тюмени. Родители и ученики пожаловались на полчища тараканов.