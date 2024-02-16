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Posted Сегодня, 06:06

Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

Стало известно, в каких школах Тюменской области отменили занятия

Касается не всех: в каких школах Тюменской области отменили занятия?

16 февраля 2024, 06:06
Фото: 1MI

Стало известно, в каких школах Тюменской области отменили занятия

Сегодня первая смена училась дистанционно. Однако морозы стали слабее, поэтому в некоторых школах возобновили очные занятия.

Занятия второй смены не стали отменять в школах Тюмени. Об этом сообщили в Информационном центре правительства региона.

Однако в некоторых районах Тюменской области отмена занятий коснулась и второй смены.

«Пятница, 16 февраля. Отмена занятий учащихся второй смены с 1 по 4 классы в Ялуторовске. На улице -25 градусов. Ветер 3 метра в секунду», — сообщили в администрации Ялуторовска.
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Занятия отменили и в школах Заводоуковска.

«16 февраля в связи с низкой температурой воздуха во второй половине дня занятия 1-9 классов, начинающиеся с 11:00 и позже, переносятся в дистанционных формат», — предупредила администрация Заводоуковского округа.

Ишимские школьники сегодня тоже сидят по домам.

«В связи с пониженной температурой воздуха (-25 градусов) и скоростью северо-западного ветра 2 м/с занятия второй смены с 1 по 4 класс отменяются», — написали в группе администрации Ишима ВКонтакте.

Будут ли отменены занятия в Тобольске — на данный момент не сообщается.

Ранее «Наш город» писал, что прокуратура проверила школу №27 в Тюмени. Родители и ученики пожаловались на полчища тараканов.

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