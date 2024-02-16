Что известно о смерти оппозиционера Алексея Навального на севере Тюменской области?
16 февраля 2024, 12:34
Фото: 1MI
Что известно о смерти оппозиционера Алексея Навального на Ямале
В пятницу, 16 февраля, стало известно о смерти известного политоппозиционера Алексея Навального*. Информацию разместило УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу на официальном сайте. «Наш Город» собрал главное из официальных заявлений об его смерти.
16 февраля 2024 года в исправительной колонии №3 «Полярный Волк» (поселок Харп) осужденный Алексей Навальный* после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание.
На место происшествия незамедлительно прибыла бригада медицинских работников учреждения, а также врачи скорой медицинской помощи. Навальному* проводили все необходимые реанимационные мероприятия, положительных результатов они не дали. Врачи констатировали смерть.
Следователями следственного управлением СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу организована процессуальная проверка по факту смерти Навального* в ИК №3. Проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
В связи со скоропостижной смертью осужденного Навального* в территориальный орган и учреждение направлена комиссия из числа руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ФСИН России.
Владимиру Путину доложено о смерти Навального*. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «ФСИН в соответствии с правилами занимается всеми проверками. Причину смерти должны установить медики», — заявил Песков.
В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ямало-Ненецкого автономного округа сообщили, что не получали от оппозиционера Алексея Навального* жалоб на самочувствие.
*Алексей Навальный включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.