Что известно о смерти оппозиционера Алексея Навального на севере Тюменской области?

Что известно о смерти оппозиционера Алексея Навального на Ямале

В пятницу, 16 февраля, стало известно о смерти известного политоппозиционера Алексея Навального*. Информацию разместило УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу на официальном сайте. «Наш Город» собрал главное из официальных заявлений об его смерти.