Брусника и Жизньмарт раздадут в Тюмени тонну корма для птиц

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Цель акции — обратить внимание на птиц, живущих в городе, и научить людей правильно кормить их, поэтому Брусника совместно с орнитологами разработала полезную альтернативу хлебу и сухарям, которыми обычно подкармливают пернатых. В составе корма — семена подсолнечника и тыквы, пшено, просо, овес и пшеница.
Во дворах Брусники мы строим скворечники, размещаем кормушки и высаживаем специально подобранные растения, ведь птицы — важная часть городского биоразнообразия. Правильно подобранный корм позволит им выжить в холода, а в теплый сезон жители будут просыпаться под птичье пение. Поэтому мы проводим эту акцию и приглашаем всех кормить птиц, — рассказала руководитель отдела развития и стандартизации генплана и ландшафтной архитектуры Альбина Шигапова.
Получить корм можно в магазинах Жизньмарт Екатеринбурга. Для этого нужно показать продавцу карту друга в мобильном приложении сети.
Адреса магазинов, в которых можно взять корм в Тюмени: