Брусника и Жизньмарт раздадут в Тюмени тонну корма для птиц

Жители Тюмени смогут бесплатно получить корм для птиц. Эту, уже ставшую ежегодной, акцию компания Брусника и Жизньмарт проводят в Екатеринбурге, Тюмени и Новосибирске. Организаторы подготовили 10 тысяч порций корма, которые раздадут через 100 магазинов во всех городах-участниках.

Цель акции — обратить внимание на птиц, живущих в городе, и научить людей правильно кормить их, поэтому Брусника совместно с орнитологами разработала полезную альтернативу хлебу и сухарям, которыми обычно подкармливают пернатых. В составе корма — семена подсолнечника и тыквы, пшено, просо, овес и пшеница. Во дворах Брусники мы строим скворечники, размещаем кормушки и высаживаем специально подобранные растения, ведь птицы — важная часть городского биоразнообразия. Правильно подобранный корм позволит им выжить в холода, а в теплый сезон жители будут просыпаться под птичье пение. Поэтому мы проводим эту акцию и приглашаем всех кормить птиц, — рассказала руководитель отдела развития и стандартизации генплана и ландшафтной архитектуры Альбина Шигапова. Фото: Брусника Получить корм можно в магазинах Жизньмарт Екатеринбурга. Для этого нужно показать продавцу карту друга в мобильном приложении сети. Адреса магазинов, в которых можно взять корм в Тюмени: 50 лет Октября, 57в,

50 лет Октября, 32,

Газовиков, 34,

Газовиков, 79,

Джанбровского, 5,

Дружбы, 73/1,

Ленина, 57,

Луначарского, 27,

Максима Горького, 74,

Малыгина, 49/1,

Менделеева, 18,

Мельникайте, 116/1,

Мельникайте, 94,

Николая Зелинского, 5 к1,

Пожарных и Спасателей, 5,

Прокопия Артамонова, 9,

Республики, 175,

Республики, 57,

Пермякова, 1,

Республики, 141,

Рижская, 56,

Сакко, 5,

Советская, 55/1а,

Чаркова, 87,

Гнаровской, 12 к6/1,

Фармана Салманова, 16,

Валентины Трофимовой, 12,

Харьковская, 76,

Эрвье, 32/6,

Чаркова, 87.