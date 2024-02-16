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Брусника и Жизньмарт раздадут в Тюмени тонну корма для птиц

Брусника и Жизньмарт раздадут в Тюмени тонну корма для птиц

16 февраля 2024, 10:45
Фото: Брусника
Жители Тюмени смогут бесплатно получить корм для птиц. Эту, уже ставшую ежегодной, акцию компания Брусника и Жизньмарт проводят в Екатеринбурге, Тюмени и Новосибирске. Организаторы подготовили 10 тысяч порций корма, которые раздадут через 100 магазинов во всех городах-участниках.

Цель акции — обратить внимание на птиц, живущих в городе, и научить людей правильно кормить их, поэтому Брусника совместно с орнитологами разработала полезную альтернативу хлебу и сухарям, которыми обычно подкармливают пернатых. В составе корма — семена подсолнечника и тыквы, пшено, просо, овес и пшеница.

Во дворах Брусники мы строим скворечники, размещаем кормушки и высаживаем специально подобранные растения, ведь птицы — важная часть городского биоразнообразия. Правильно подобранный корм позволит им выжить в холода, а в теплый сезон жители будут просыпаться под птичье пение. Поэтому мы проводим эту акцию и приглашаем всех кормить птиц, — рассказала руководитель отдела развития и стандартизации генплана и ландшафтной архитектуры Альбина Шигапова.
Фото: Брусника

Получить корм можно в магазинах Жизньмарт Екатеринбурга. Для этого нужно показать продавцу карту друга в мобильном приложении сети.

Адреса магазинов, в которых можно взять корм в Тюмени:

  • 50 лет Октября, 57в,
  • 50 лет Октября, 32,
  • Газовиков, 34,
  • Газовиков, 79,
  • Джанбровского, 5,
  • Дружбы, 73/1,
  • Ленина, 57,
  • Луначарского, 27,
  • Максима Горького, 74,
  • Малыгина, 49/1,
  • Менделеева, 18,
  • Мельникайте, 116/1,
  • Мельникайте, 94,
  • Николая Зелинского, 5 к1,
  • Пожарных и Спасателей, 5,
  • Прокопия Артамонова, 9,
  • Республики, 175,
  • Республики, 57,
  • Пермякова, 1,
  • Республики, 141,
  • Рижская, 56,
  • Сакко, 5,
  • Советская, 55/1а,
  • Чаркова, 87,
  • Гнаровской, 12 к6/1,
  • Фармана Салманова, 16,
  • Валентины Трофимовой, 12,
  • Харьковская, 76,
  • Эрвье, 32/6,
  • Чаркова, 87.
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Птицы#Екатеринбург#Новосибирск#Брусника#Корм#Анастасия Имамахметова
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