Белоусов сообщил о рекордной сумме закупок госкомпаний у малого бизнеса в 2023 году

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
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Updated Сегодня, 07:16
За 2023 год по отношению к 2022 году объем закупок у малого и среднего бизнеса увеличился на 13,5%, пишут «Ведомости».
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что сейчас в рамках реализации отраслевого национального проекта удалось добиться роста системы закупок и высокого процента участия в них МСП-поставщиков. Благодаря оказываемой государством поддержке объем предоставляемой малыми и средними предприятиями продукции по 223-ФЗ стабильно увеличивается. Так, прошлый год стал рекордным по таким успехам относительно всего периода действия квоты на закупки у организаций МСП. Суммарно данные закупки составили практически восемь триллионов рублей. При этом успешно ведется работа по увеличению количества бизнесменов, которые используют закупки как рынок сбыта. В течение 12 месяцев их количество достигло 213 тысяч.
Глава Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что в минувшем году четыре из пяти договоров крупнейшие заказчики подписали с МСП-поставщиками. За 2023 год установился тренд на расширение объема закупок производственной продукции у МСП. Госкомпании уделяют максимум внимания импортозамещению, призванному заменить на российском рынке европейских и американских поставщиков оборудования и комплектующих. Стоит отметить, в суммарном объеме закупок у предприятий малого и среднего бизнеса примерно 4,3 триллиона рублей приходится на товары производственного назначения.
Компаниями, которые активнее всего заказывали продукцию у МСП-поставщиков, стоит считать таких гигантов, как РЖД, «Аэрофлот», «Ростелеком», «Россети».
Максимально большой объем закупок совершался в области обрабатывающих производств (2,45 триллиона рублей), сооружений и строительных работ (1,9 триллиона), а также в сфере услуг, относящихся к научной, инженерно-технической и профессиональной деятельности (401 миллиард рублей).
В перечне российских регионов по объему закупок у МСП-поставщиков лидирует столица (2,1 триллиона рублей), Санкт-Петербург (682 миллиарда), МО (362 миллиарда), а также Свердловская область и Татарстан (256 миллиардов и 192 миллиарда рублей соответственно).