Белоусов сообщил о рекордной сумме закупок госкомпаний у малого бизнеса в 2023 году

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что сейчас в рамках реализации отраслевого национального проекта удалось добиться роста системы закупок и высокого процента участия в них МСП-поставщиков. Благодаря оказываемой государством поддержке объем предоставляемой малыми и средними предприятиями продукции по 223-ФЗ стабильно увеличивается. Так, прошлый год стал рекордным по таким успехам относительно всего периода действия квоты на закупки у организаций МСП. Суммарно данные закупки составили практически восемь триллионов рублей. При этом успешно ведется работа по увеличению количества бизнесменов, которые используют закупки как рынок сбыта. В течение 12 месяцев их количество достигло 213 тысяч.