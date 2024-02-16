Автоэксперты рассказали о самых востребованных автомобилях в Тюменской области

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
Согласно данным платформы, самыми популярными моделями в этом сегменте были Lexus NX, Lexus ES и BMW 5 серии. Директор направления Автомобили в «Авито Авто» Вадим Иванов отметил, что трехлетние автомобили пользовались большим спросом, так как сочетали в себе качества новых автомобилей, но при этом были значительно доступнее по цене.
Ранее «Наш город» сообщал, что лидирующие места в рейтинге самых популярных в каршеринге автомобилей заняли машины из Южной Кореи, Германии и Франции. В их числе Nissan Qashqai и Renault Kaptur, а также Kia Rio X-Line.