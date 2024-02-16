nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:23

Published Сегодня, 16:23

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

Автоэксперты рассказали о самых востребованных автомобилях в Тюменской области

Автоэксперты рассказали о самых востребованных автомобилях в Тюменской области

16 февраля 2024, 16:23
Фото: Изображение Midjourney
Самыми востребованными автомобилями в 2023 году в Тюменской области оказались модели от 2 000 000 до 5 000 000 рублей. К такому выводу пришли Эксперты Авито Авто.

Согласно данным платформы, самыми популярными моделями в этом сегменте были Lexus NX, Lexus ES и BMW 5 серии. Директор направления Автомобили в «Авито Авто» Вадим Иванов отметил, что трехлетние автомобили пользовались большим спросом, так как сочетали в себе качества новых автомобилей, но при этом были значительно доступнее по цене.

Доверия нет: тюменцы отказываются от новых китайских авто в пользу старых «японцев»
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал, что лидирующие места в рейтинге самых популярных в каршеринге автомобилей заняли машины из Южной Кореи, Германии и Франции. В их числе Nissan Qashqai и Renault Kaptur, а также Kia Rio X-Line.

Читайте также:
В Тюмени водитель иномарки вылетел на тротуар и сбил двух пешеходовТюменцы встали в многокилометровую пробку из-за массового ДТП на Московском трактеКаршеринг в Тюмени: какими автомобилями заполнен автопарк?
#Общество#Тюменская область#Автомобили#Качество#Алина Петрова#Эксперты
Подпишитесь
«Случай вопиющий»: в Тюмени обманутые мигранты обратились к православному священнику
Сегодня, 07:25
«Вы мыслите, как потребители!»: тюменская официантка поделилась откровениями
Сегодня, 09:19
Сможете узнать советского киногероя с первого взгляда? Справятся с тестом только 5%
Сегодня, 07:34
Тюменцам обещают лютые морозы в выходные
Сегодня, 08:51
«Меркантильные — лесом»: тюменцы рассказали, сколько готовы тратить на женщину
Сегодня, 09:17
Тюменцы узнали о предвыборной программе кандидата в президенты Даванкова
Сегодня, 06:22