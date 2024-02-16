Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает прямые рейсы из Тюмени в Египет

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Авиакомпания «Уральские авиалинии» начнет выполнять прямые рейсы Тюмень — Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщили в Телеграм-канале аэропорта Рощино.
Полетная программа стартует с 1 марта. Вылеты из Тюмени будут выполняться в 06:10 с прибытием в Шарм-эль-Шейх в 09:50 по местному времени.
Ранее «Наш город» сообщал, что армянская авиакомпания «Ширак Авиа» начнет выполнять рейсы из Еревана в Тюмень. Первый полет состоится 5 апреля.