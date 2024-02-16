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Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает прямые рейсы Тюмень — Египет

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает прямые рейсы из Тюмени в Египет

16 февраля 2024, 07:48
Фото: 1MI

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает прямые рейсы Тюмень — Египет

Тюменцам предлагают долететь напрямую до Шарм-эль-Шейха. Полетная программа стартует 1 марта.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» начнет выполнять прямые рейсы Тюмень — Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщили в Телеграм-канале аэропорта Рощино.

Полетная программа стартует с 1 марта. Вылеты из Тюмени будут выполняться в 06:10 с прибытием в Шарм-эль-Шейх в 09:50 по местному времени.

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Ранее «Наш город» сообщал, что армянская авиакомпания «Ширак Авиа» начнет выполнять рейсы из Еревана в Тюмень. Первый полет состоится 5 апреля.

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