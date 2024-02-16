Алексей Навальный скончался в колонии на тюменском Севере

Ранее «Наш Город» писал, что Алексей Навальный* был приговорен к реальному тюремному сроку в феврале 2021 года. Ранее у него был условный срок по делу «Ив Роше». В марте 2022 года Лефортовский районный суд Москвы приговорил Навального* к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере.