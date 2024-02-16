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Алексей Навальный скончался в ямальской ИК-3 «Полярный волк»

Алексей Навальный скончался в колонии на тюменском Севере

16 февраля 2024, 11:54
Фото: 1MI

Алексей Навальный скончался в ямальской ИК-3 «Полярный волк»

Управление федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу в пятницу сообщило о смерти политического оппозиционера Алексея Навального*. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте.
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ЯНАО

Известно, что Алексей Навальный* отбывал наказание в колонии «Полярный волк», расположенной в поселке Харп. Туда его этапировали из ИК Владимирской области в конце декабря 2023 года.

По данным ведомства, Алексей Навальный* почувствовал себя плохо после прогулки, после чего потерял сознание. На место ЧП оперативно прибыла бригада медиков. Несмотря на усилия врачей, спасти оппозиционера не удалось. По предварительным данным, причиной гибели Навального стал оторвавшийся тромб.

В настоящее время ФСИН России направил комиссию в колонию, где скончался Алексей Навальный*. Эксперты выяснят причины смерти известного оппозиционера. СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу проводят процессуальную проверку.

Видео: тг-канал Соловьев

О смерти Алексея Навального* доложено президенту России Владимиру Путину. В настоящее глава государства находится в Челябинске. В программе визита — посещение завода роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода и индустриальный парк Станкомаш.

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Ранее «Наш Город» писал, что Алексей Навальный* был приговорен к реальному тюремному сроку в феврале 2021 года. Ранее у него был условный срок по делу «Ив Роше». В марте 2022 года Лефортовский районный суд Москвы приговорил Навального* к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере.

В августе 2023 года Московский городской суд добавил оппозиционеру 19 лет лишения свободы в колонии особого режима за организацию экстремистского сообщества, финансирование экстремистской деятельности, призывы к экстремизму в сети интернет.

*Алексей Навальный включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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