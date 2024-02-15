Врач Тарадеева пояснила, как ускорить обмен веществ в холодное время года

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
В холода мы нуждаемся в большем количестве калорий для выработки тепла, поэтому хочется есть больше горячей и калорийной пищи. Кроме того, из-за плохой погоды и меньшей физической активности снижается выработка гормона радости, который отвечает за аппетит и настроение, пишут «Известия».
Небольшой прибавки в весе зимой не является проблемой, но если за зиму человек набирает более 10% от своего нормального веса, стоит обратить внимание на свое здоровье. Метаболизм может различаться у людей с одинаковым весом из-за генетики, режима дня, качества питания и уровня стресса. Однако каждый может ускорить обменные процессы, следуя правильному распорядку дня и питанию. Нельзя сокращать калории и прибегать к экстремальным диетам зимой, так как это может замедлить обмен веществ и нарушить метаболизм.
Те, кто набирает значительный вес зимой, скорее всего выбирают неправильные продукты, такие как быстрые углеводы и жиры. Калорийность рациона зимой можно увеличивать, но нужно предпочитать правильные продукты, которые обеспечат организм всем необходимым. Сладости, фастфуд и продукты для перекуса лишь на короткое время утолят голод, поэтому от них лучше отказаться.
Зимой организм тратит больше калорий на поддержание жизни, поэтому очень легко сохранить форму или даже похудеть. Важно одеваться по погоде, чтобы не испытывать холодом, который может привести к поеданию. Постоянные физические нагрузки, такие как прогулки на свежем воздухе, занятия спортом или зимний спорт, такие как коньки и лыжи, помогут потратить больше калорий. Главное после тренировок не переедать, а просто восполнить дефицит калорий. Необходимо также поддерживать правильный режим питья.
Основные рекомендации Тарадеевой для зимнего периода включают равномерное распределение времени на работу и отдых, а также нормальную продолжительность сна. Лучше питаться небольшими порциями 3-5 раз в день, чтобы обеспечить организм энергией и теплом. Для горячих напитков следует предпочесть чай с лимоном, мятой или имбирем вместо сладких напитков. В рационе следует увеличить потребление белка, такого как жирная рыба, тунец, бобовые, белое мясо индейки, курицы и супы. Одежда из натуральных тканей поможет сохранить тепло.