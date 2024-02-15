Врач Тарадеева пояснила, как ускорить обмен веществ в холодное время года

Небольшой прибавки в весе зимой не является проблемой, но если за зиму человек набирает более 10% от своего нормального веса, стоит обратить внимание на свое здоровье. Метаболизм может различаться у людей с одинаковым весом из-за генетики, режима дня, качества питания и уровня стресса. Однако каждый может ускорить обменные процессы, следуя правильному распорядку дня и питанию. Нельзя сокращать калории и прибегать к экстремальным диетам зимой, так как это может замедлить обмен веществ и нарушить метаболизм.