В Тюменской области в ДТП с автобусом пострадал ребенок

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Published Сегодня, 03:54
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В ГИБДД Тобольска установили, что 45-летний водитель автобуса «Кароса» при перестроении столкнулся с автомобилем «Черри».
В ДТП пострадала 11-летняя пассажирка легкового авто. Обстоятельства аварии выясняются.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени вынесли приговор виновнику смертельной аварии. Мужчина сел пьяным за руль, не справился с управлением на повороте и влетел в дерево. В ДТП погибла его подруга.