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Published Сегодня, 03:54

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В Тюменской области в аварии с автобусом пострадал ребенок

В Тюменской области в ДТП с автобусом пострадал ребенок

15 февраля 2024, 03:54
Фото: 1MI

В Тюменской области в аварии с автобусом пострадал ребенок

Авария произошла минувшим вечером на перекрестке проспекта Менделеева и улицы Юбилейной в Тобольске. Там столкнулись легковой автомобиль и автобус.
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Дети

В ГИБДД Тобольска установили, что 45-летний водитель автобуса «Кароса» при перестроении столкнулся с автомобилем «Черри».

В ДТП пострадала 11-летняя пассажирка легкового авто. Обстоятельства аварии выясняются.

Фото: Госавтоинспекция Тобольска

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени вынесли приговор виновнику смертельной аварии. Мужчина сел пьяным за руль, не справился с управлением на повороте и влетел в дерево. В ДТП погибла его подруга.

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#Общество#Происшествия#Дети#Тюменская область#ГИБДД#Пострадавшие#Тобольск#Аварии#Любовь Селезнева
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