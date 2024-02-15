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Участница «Холостяка» поддержала смертельно больного мальчика из Тюмени

Участница «Холостяка» поддержала смертельно больного мальчика из Тюмени

15 февраля 2024, 09:56
Фото: 1MI
Участника шоу «Холостяк» Адель Вейгель поддержала юного тюменца Святослава Тропынина. В своих социальных сетях модель попросила оказать помощь ребенку.
«Диагноз Святослава — миодистрофия Дюшена. Очень редкое заболевание. Мальчишка суперклассный! Я на него смотрю и чувствую, какой настоящий пацан растет. Время идет на считанные минуты и секунды. Чтобы помочь вы можете перейти на его страничку, там указаны все реквизиты», — произнесла девушка во время видеообращения.
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Также Вейгель пообещала приехать к Святославу в Тюмень. На лечение смертельно опасного заболевания требуется 281 млн рублей. Известно, что болезнь прогрессирует злокачественным течением. Родственники и знакомые семьи молятся за здоровье мальчика.

Ранее «Наш город» сообщал о поисках в Тюменской области пропавшей Анастасии Носыревой. Женщина нуждается в медицинской помощи.

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