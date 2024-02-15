Участница «Холостяка» поддержала смертельно больного мальчика из Тюмени

Также Вейгель пообещала приехать к Святославу в Тюмень. На лечение смертельно опасного заболевания требуется 281 млн рублей. Известно, что болезнь прогрессирует злокачественным течением. Родственники и знакомые семьи молятся за здоровье мальчика.