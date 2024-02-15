РЭО: С 2025 года по всей России будет работать система учета вторсырья

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Данная форма была разработана с целью реализации отраслевой программы «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве», сообщает издание 56orb.ru. Юридические лица, занимающиеся производством вторичного сырья или продукции с его применением, должны будут на ежегодной основе представлять данные в Министерство промышленности и торговли России.
Глава ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев рассказал, что компания совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерством сельского хозяйства и Министерством промышленности и торговли разработали четыре отраслевые программы. К 2030 году доля вторичных ресурсов в сырье для производства продукции и материалов в различных секторах экономики должна составлять: не меньше 40% — в строительстве, не меньше 34% — в промышленности и не меньше 50% — в сельском хозяйстве. Поэтому на данный момент осуществляется разработка системы государственного статистического наблюдения за формированием вторичного сырья. На всей территории Российской Федерации она начнет работать со следующего года.
Российский экологический оператор совместно с Министерством промышленности и торговли РФ ведут работу по составлению списка конкретных видов продукции и материалов для упрощения процедуры ведения учета вторичного сырья и формирования государственной системы статистического наблюдения за его образованием. Этот список формируется в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, который был утвержден Росстандартом в декабре прошлого года.
Директор по технологиям РЭО Олег Шияновский подчеркнул, что Росстат принял форму федерального статистического наблюдения, внедрение которой в сферу обращения с отходами позволит получать актуальную статистику по использованию вторсырья при изготовлении продукции и материалов. Это позволит РЭО получить достоверную картину об объемах использования вторичного сырья в России.