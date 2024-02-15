РЭО: С 2025 года по всей России будет работать система учета вторсырья

Глава ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев рассказал, что компания совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерством сельского хозяйства и Министерством промышленности и торговли разработали четыре отраслевые программы. К 2030 году доля вторичных ресурсов в сырье для производства продукции и материалов в различных секторах экономики должна составлять: не меньше 40% — в строительстве, не меньше 34% — в промышленности и не меньше 50% — в сельском хозяйстве. Поэтому на данный момент осуществляется разработка системы государственного статистического наблюдения за формированием вторичного сырья. На всей территории Российской Федерации она начнет работать со следующего года.