Пара волков из тюменского зоопарка живёт вместе уже 10 лет

В природе волки живут в семьях. Волчья стая состоит из волка и волчицы, которые являются главой стаи, а также их потомства. Стая для волков — это дом и семья. Все волки в стае привязаны друг к другу, выражая свою любовь через ласки, игры и покусывания. Волки моногамны и выбирают себе пару на всю жизнь. Пары волков очень привязаны к своим волчатам, и все члены стаи принимают участие в их воспитании. Главные характеристики волка — это привязанность к семье и любовь на всю жизнь к одной волчице. Когда волчица вскармливает волчат, самец охотится и приносит ей пищу. Они создают образцовую семью. Когда волчица находится в декретном отпуске, волк безоговорочно берет на себя заботу о пропитании семьи.