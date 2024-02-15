Пара волков из тюменского зоопарка живёт вместе уже 10 лет

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
В зоопарке обитает пара волков с противоположным окрасом и интересными именами — Север и Ночка. Впрочем, различия им не помешали стать неразлучными с 2014 года. Зоопарк продолжает публиковать очаровательные фотографии этой пары. В этом году Север и Ночка отметят свое 10-летие вместе, что символизирует оловянную свадьбу.
Север и Ночка — одна из самых крепких пар волков в тюменском зоопарке в Винзилях. Они вместе с самого начала существования зверинца. Север всегда защищает и заботится о своей возлюбленной, обнимая ее своими лапами и охраняя от нежелательных гостей, пишет «КП-Тюмень». Север выбрал Ночку самостоятельно, хотя у него был выбор между двумя волчицами, однако вторая не была принята в семью.
В природе волки живут в семьях. Волчья стая состоит из волка и волчицы, которые являются главой стаи, а также их потомства. Стая для волков — это дом и семья. Все волки в стае привязаны друг к другу, выражая свою любовь через ласки, игры и покусывания. Волки моногамны и выбирают себе пару на всю жизнь. Пары волков очень привязаны к своим волчатам, и все члены стаи принимают участие в их воспитании. Главные характеристики волка — это привязанность к семье и любовь на всю жизнь к одной волчице. Когда волчица вскармливает волчат, самец охотится и приносит ей пищу. Они создают образцовую семью. Когда волчица находится в декретном отпуске, волк безоговорочно берет на себя заботу о пропитании семьи.