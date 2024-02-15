Около 36 млрд рублей кредитов с господдержкой привлекли МСП в модной индустрии

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» бизнесмены, представляющие отечественный малый и средний бизнес в сфере моды, привлекли в 2023 году 35,9 млрд рублей. Деньги поступили к ним через механизм госпоручительства и льготное кредитование.

Если сравнивать с 2021 годом, отмечен более чем двукратный рост запросов на льготное финансирование. В сравнении с 2022 годом рост — 44%, пишет ТАСС. В списке лидеров по объему привлеченных средств находятся такие регионы, как Москва (7,16 миллиарда рублей), Подмосковье (4,26 миллиарда рублей) и Ивановская область (3,9 миллиарда рублей). Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что параллельно с ростом интереса к российским модным брендам растет и спрос со стороны предпринимателей, занимающихся их производством, на льготные средства для поддержки и развития бизнеса. Сообщается, что финподдержка субъектов малого и среднего бизнеса — это кредиты по льготным программам, «зонтичные» поручительства и льготный лизинг оборудования. Помимо этого, у КМСП есть проект «МСП шьет», который создан для поддержки российских брендов одежды.