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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Около 36 млрд рублей кредитов с господдержкой привлекли МСП в модной индустрии

Около 36 млрд рублей кредитов с господдержкой привлекли МСП в модной индустрии

15 февраля 2024, 13:29
Фото: Изображение Midjourney
В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» бизнесмены, представляющие отечественный малый и средний бизнес в сфере моды, привлекли в 2023 году 35,9 млрд рублей. Деньги поступили к ним через механизм госпоручительства и льготное кредитование.

Если сравнивать с 2021 годом, отмечен более чем двукратный рост запросов на льготное финансирование. В сравнении с 2022 годом рост — 44%, пишет ТАСС.

В списке лидеров по объему привлеченных средств находятся такие регионы, как Москва (7,16 миллиарда рублей), Подмосковье (4,26 миллиарда рублей) и Ивановская область (3,9 миллиарда рублей).

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что параллельно с ростом интереса к российским модным брендам растет и спрос со стороны предпринимателей, занимающихся их производством, на льготные средства для поддержки и развития бизнеса.

Сообщается, что финподдержка субъектов малого и среднего бизнеса — это кредиты по льготным программам, «зонтичные» поручительства и льготный лизинг оборудования.

Помимо этого, у КМСП есть проект «МСП шьет», который создан для поддержки российских брендов одежды.

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