Около 36 млрд рублей кредитов с господдержкой привлекли МСП в модной индустрии

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Если сравнивать с 2021 годом, отмечен более чем двукратный рост запросов на льготное финансирование. В сравнении с 2022 годом рост — 44%, пишет ТАСС.
В списке лидеров по объему привлеченных средств находятся такие регионы, как Москва (7,16 миллиарда рублей), Подмосковье (4,26 миллиарда рублей) и Ивановская область (3,9 миллиарда рублей).
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что параллельно с ростом интереса к российским модным брендам растет и спрос со стороны предпринимателей, занимающихся их производством, на льготные средства для поддержки и развития бизнеса.
Сообщается, что финподдержка субъектов малого и среднего бизнеса — это кредиты по льготным программам, «зонтичные» поручительства и льготный лизинг оборудования.
Помимо этого, у КМСП есть проект «МСП шьет», который создан для поддержки российских брендов одежды.