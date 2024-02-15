Курганскую массажистку оштрафовали после «французского поцелуя» тюменцу

Во время суда девушка отрицала все обвинения, хотя изначально признала свою вину. Массажистка заявила, что в салон она отправилась для того, чтобы посидеть с подругой. Суд принял возражения во внимание, однако все же оштрафовал уроженку Кургана на 1500 рублей.