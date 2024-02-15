Курганскую массажистку оштрафовали после «французского поцелуя» тюменцу

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Как передает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, проверка салона, в котором работала 22-летняя обвиняемая, стартовала после получения оперативной информации. Сообщается, что правоохранители застали девушку, когда та осуществляла массаж по технике «Французский поцелуй». Клиент подтвердил факт оказания интимных услуг.
Во время суда девушка отрицала все обвинения, хотя изначально признала свою вину. Массажистка заявила, что в салон она отправилась для того, чтобы посидеть с подругой. Суд принял возражения во внимание, однако все же оштрафовал уроженку Кургана на 1500 рублей.
Как ранее сообщал «Наш город» тюменские мужчины стали чаще обращаться за интимными услугами в период новогодних праздников. По словам «представительниц древнейшей профессии», некоторые выбирали такой вид досуга, как способ провести время с приятелями.