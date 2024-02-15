Каршеринг в Тюмени: какими автомобилями заполнен автопарк?

Старший менеджер по развитию бизнеса в Автотеке Константин Болдырев отметил, что десятку самых популярных автомобилей в каршеринге и в такси по большей части составляют южнокорейские и немецкие автомобили, что также говорит и о высоком уровне их износа. Поэтому, рекомендует эксперт, при покупке б/у автомобиля нужно обращать внимание, была ли машина в составе автопарка.