Каршеринг в Тюмени: какими автомобилями заполнен автопарк?

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Лидирующие места в рейтинге самых популярных в каршеринге автомобилей заняли машины из Южной Кореи, Германии и Франции. В их числе Nissan Qashqai и Renault Kaptur, доля которых в автопарке составляет 21% и 20% соответственно. На третьем месте расположился Kia Rio X-Line — 15%, четвертое — Kia Rio — 7%.
В топ-10 также попали Audi A3, Skoda Rapid и Mercedes-Benz C-класс, доля которых составила 4%. На последних местах в «десятке» Volkswagen Polo, Genesis G70 и Mercedes-Benz CLA-класс, их доля — 3%.
У таксистов свои любимчики: они предпочитают авто из Южной Кореи, Франции, Японии и США, но обращают внимание и на российский автопром.
Старший менеджер по развитию бизнеса в Автотеке Константин Болдырев отметил, что десятку самых популярных автомобилей в каршеринге и в такси по большей части составляют южнокорейские и немецкие автомобили, что также говорит и о высоком уровне их износа. Поэтому, рекомендует эксперт, при покупке б/у автомобиля нужно обращать внимание, была ли машина в составе автопарка.
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