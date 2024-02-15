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Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Стало известно, какими автомобилями заполнен автопарк каршеринга в Тюмени

Каршеринг в Тюмени: какими автомобилями заполнен автопарк?

15 февраля 2024, 10:05
Фото: 1MI

Стало известно, какими автомобилями заполнен автопарк каршеринга в Тюмени

Зачастую автомобили, используемые в каршеринге, популярны и у таксистов. Эксперты Автотеки — проекта Авито Авто, рассказали, какие модели используются чаще всего.

Лидирующие места в рейтинге самых популярных в каршеринге автомобилей заняли машины из Южной Кореи, Германии и Франции. В их числе Nissan Qashqai и Renault Kaptur, доля которых в автопарке составляет 21% и 20% соответственно. На третьем месте расположился Kia Rio X-Line — 15%, четвертое — Kia Rio — 7%.

В топ-10 также попали Audi A3, Skoda Rapid и Mercedes-Benz C-класс, доля которых составила 4%. На последних местах в «десятке» Volkswagen Polo, Genesis G70 и Mercedes-Benz CLA-класс, их доля — 3%.

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У таксистов свои любимчики: они предпочитают авто из Южной Кореи, Франции, Японии и США, но обращают внимание и на российский автопром.

Фото: Авито Авто

Старший менеджер по развитию бизнеса в Автотеке Константин Болдырев отметил, что десятку самых популярных автомобилей в каршеринге и в такси по большей части составляют южнокорейские и немецкие автомобили, что также говорит и о высоком уровне их износа. Поэтому, рекомендует эксперт, при покупке б/у автомобиля нужно обращать внимание, была ли машина в составе автопарка.

Ранее «Наш город» рассказал, как работают перекупщики. Несмотря на риски, у покупки машины у перекупщика есть и свои плюсы.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Автомобили#Автовладельцы#Такси#Любовь Селезнева
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