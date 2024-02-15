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Published Сегодня, 17:24

Modified Сегодня, 17:25

Updated Сегодня, 17:25

Экс-телеведущую Дану Борисову нашли без сознания

Экс-телеведущую Дану Борисову нашли без сознания

15 февраля 2024, 17:24
Фото: danaborisovaone / ВК
Звезду «Армейского магазина» Дану Борисову без сознания обнаружила собственная дочь. Прибывшей бригадой скорой медицинской помощи было принято решение о ее срочной госпитализации. Ранее экс-телеведущая призналась в борьбе с лишним весом с использованием препаратов для похудения.

Очевидцы отмечают, что за некоторое время до госпитализации в больницу у Борисовой сильно дрожали руки. Она также говорила о постоянном чувстве тошноты, общей утомляемости и головной боли, пишет newia.ru.

По ее словам, вышеуказанные симптомы она стала отмечать после инъекций препарата для диабетиков, который якобы приводит к снижению веса. При этом отмечается, что побочные эффекты от приема этого препарата привели Борисову на больничную койку.

При обследовании выяснилось, что у Борисовой имеются и другие проблемы со здоровьем. Как минимум теперь ей придется посещать невролога. Что касается запрещенных веществ, в организме Даны Борисовой их не было.

В эфире программы «Малахов» Борисова уточнила, что препарат она колола всего месяц. Более того, с той же целью она сделала несколько инъекций своей дочери. В настоящее время она об этом сожалеет и готова нести ответственность.

По словам присутствующего на съемках программы врача, Борисовой стоит пройти новое обследование, поскольку тремор рук может еще указывать на развивающуюся болезнь Паркинсона.

#Здоровье#Диета#Знаменитости#Все материалы авторов
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