Экс-телеведущую Дану Борисову нашли без сознания

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
Очевидцы отмечают, что за некоторое время до госпитализации в больницу у Борисовой сильно дрожали руки. Она также говорила о постоянном чувстве тошноты, общей утомляемости и головной боли, пишет newia.ru.
По ее словам, вышеуказанные симптомы она стала отмечать после инъекций препарата для диабетиков, который якобы приводит к снижению веса. При этом отмечается, что побочные эффекты от приема этого препарата привели Борисову на больничную койку.
При обследовании выяснилось, что у Борисовой имеются и другие проблемы со здоровьем. Как минимум теперь ей придется посещать невролога. Что касается запрещенных веществ, в организме Даны Борисовой их не было.
В эфире программы «Малахов» Борисова уточнила, что препарат она колола всего месяц. Более того, с той же целью она сделала несколько инъекций своей дочери. В настоящее время она об этом сожалеет и готова нести ответственность.
По словам присутствующего на съемках программы врача, Борисовой стоит пройти новое обследование, поскольку тремор рук может еще указывать на развивающуюся болезнь Паркинсона.