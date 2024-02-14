Врач рассказала, где россияне заражаются холерой

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
В России ситуация с холерой на данный момент практически не представляет опасности. Как сообщает патолог Жанна Шмидт, каждый год выявляются лишь единичные случаи заражения, которые происходят в основном в других странах, таких как Египет, Индия и страны Карибского бассейна, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Однако, рядом с Россией на Украине уже долгое время существует опасный очаг холеры. Вибрионы, вызывающие эту болезнь, присутствуют в Черном и Азовском морях, а также в реках Днепр, Днестр и Южный Буг. Поэтому есть определенные риски заражения, например, в Мариуполе, который входит в состав России. В 2011 году из-за случаев холеры здесь даже вводили запрет на купание и рыбную ловлю.
Если заражение все же произошло, то важно как можно раньше определить болезнь. По словам Жанны Шмидт, своевременная диагностика имеет большое значение, так как задержка может привести к летальному исходу. Ведь без своевременной помощи пациент может умереть уже через сутки.