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Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

Врач рассказала, где россияне заражаются холерой

14 февраля 2024, 09:44
Болезнь холеры продолжает актуальность в некоторых странах мира. Согласно Всемирной организации здравоохранения, в январе 2024 года более 40 тысяч человек заболели холерой в 17 разных странах. Наибольшее количество случаев было зарегистрировано в Замбии и Зимбабве, а смертей от холеры уже стало 775.

В России ситуация с холерой на данный момент практически не представляет опасности. Как сообщает патолог Жанна Шмидт, каждый год выявляются лишь единичные случаи заражения, которые происходят в основном в других странах, таких как Египет, Индия и страны Карибского бассейна, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Однако, рядом с Россией на Украине уже долгое время существует опасный очаг холеры. Вибрионы, вызывающие эту болезнь, присутствуют в Черном и Азовском морях, а также в реках Днепр, Днестр и Южный Буг. Поэтому есть определенные риски заражения, например, в Мариуполе, который входит в состав России. В 2011 году из-за случаев холеры здесь даже вводили запрет на купание и рыбную ловлю.

Если заражение все же произошло, то важно как можно раньше определить болезнь. По словам Жанны Шмидт, своевременная диагностика имеет большое значение, так как задержка может привести к летальному исходу. Ведь без своевременной помощи пациент может умереть уже через сутки.

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