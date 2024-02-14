Врач рассказала, где россияне заражаются холерой

Однако, рядом с Россией на Украине уже долгое время существует опасный очаг холеры. Вибрионы, вызывающие эту болезнь, присутствуют в Черном и Азовском морях, а также в реках Днепр, Днестр и Южный Буг. Поэтому есть определенные риски заражения, например, в Мариуполе, который входит в состав России. В 2011 году из-за случаев холеры здесь даже вводили запрет на купание и рыбную ловлю.