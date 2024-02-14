Врач назвала симптомы болезни Альцгеймера

На ранних стадиях болезни человек может жаловаться на забывчивость, особенно в отношении несущественных событий или информации из книг. Этот период продолжается около 5 лет и вызывает беспокойство у пациента. Позже к нарушениям памяти добавляются трудности в повседневной жизни, на работе и дома, что в конечном итоге приводит к развитию синдрома деменции. Человек начинает терять способность запоминать новую информацию, имеет проблемы с ориентацией в пространстве и времени, а также возникают сложности с речью, пояснила невролог.