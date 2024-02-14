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Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Врач назвала симптомы болезни Альцгеймера

14 февраля 2024, 12:26
Болезнь Альцгеймера — это заболевание нервной системы, которое прогрессивно развивается со временем. Врач-невролог Александра Москвичёва рассказала о признаках этого заболевания и подчеркнула важность своевременного обращения к врачу.

В интервью RuNews24.Ru она пояснила, что нарушения памяти, которые всегда вызывают тревогу, в случае с болезнью Альцгеймера — только «вершина айсберга». Они появляются, как правило, спустя 15 лет после начала заболевания в головном мозге.

На ранних стадиях болезни человек может жаловаться на забывчивость, особенно в отношении несущественных событий или информации из книг. Этот период продолжается около 5 лет и вызывает беспокойство у пациента. Позже к нарушениям памяти добавляются трудности в повседневной жизни, на работе и дома, что в конечном итоге приводит к развитию синдрома деменции. Человек начинает терять способность запоминать новую информацию, имеет проблемы с ориентацией в пространстве и времени, а также возникают сложности с речью, пояснила невролог.

В процессе развития болезни характер пациента становится более выраженным. Например, человек может стать обидчивым, а также у него появляется яркое воспоминание о далеких событиях из прошлого.

На следующем этапе заболевания характерными становятся отрицание болезни, подозрительность и конфликтность. Человек начинает прятать вещи, забывает об этом и пытается логически объяснить происходящее. Он может бесцельно ходить из угла в угол или даже покидать дом без явной цели. В поздних стадиях болезни часто возникает агрессия, неопрятность, изменения в пищевом поведении, самоповреждение и даже галлюцинации. Пациент полностью зависит от окружающих, испытывает трудности с одеванием, использованием обычных предметов, рассказала врач.

В конечном итоге, на последней стадии болезни Альцгеймера, пациенты перестают говорить и понимать речь, не могут ходить и поддерживать равновесие, а также испытывают трудности с жеванием. Смерть наступает из-за осложнений обездвиженности или других сопутствующих заболеваний.

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