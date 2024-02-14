В Московской области внезапно вспыхнула фура

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Инцидент произошел вчера, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Водитель попытался самостоятельно погасить огонь с помощью огнетушителя, однако пламя быстро распространилось по всей кабине.
На место происшествия оперативно прибыли работники 236-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» и сотрудники 119-й федеральной пожарно-спасательной части.
Спасатели быстро справились с задачей и предотвратили уничтожение груза. Также они тщательно очистили проезжую часть от горючих материалов.
Водитель не пострадал.