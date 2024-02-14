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Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

В Московской области внезапно вспыхнула фура

14 февраля 2024, 11:26
По информации пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас», грузовик внезапно загорелся на Дмитровском шоссе в Мытищах.

Инцидент произошел вчера, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Водитель попытался самостоятельно погасить огонь с помощью огнетушителя, однако пламя быстро распространилось по всей кабине.

На место происшествия оперативно прибыли работники 236-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» и сотрудники 119-й федеральной пожарно-спасательной части.

Спасатели быстро справились с задачей и предотвратили уничтожение груза. Также они тщательно очистили проезжую часть от горючих материалов.

Водитель не пострадал.

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