Спикер Совфеда Валентина Матвиенко дала высокую оценку развитию Норильска

«Все, что сейчас делается, — реновация жилья, обновление коммунального хозяйства, решение экологических проблем, программы „Чистый Норильск“ и „Чистый воздух“ — это то, что норильчане видят и ценят. Хотя это действительно только начало пути, и планы у нас долгосрочные», — заявил Владимир Потанин. Он также подчеркнул, что в Норильске всегда жили герои. И сейчас наступает судьбоносный для города момент, когда нужно обеспечить достойную жизнь людям, которые вносят вклад в развитие Норильска как опорной арктической территории.