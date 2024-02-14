Спикер Совфеда Валентина Матвиенко дала высокую оценку развитию Норильска

Posted Сегодня, 18:59
Published Сегодня, 18:59
Modified Сегодня, 18:59
Updated Сегодня, 18:59
Предусмотренный постановлением правительства комплексный план «Норникель» реализует совместно с федеральными и региональными властями. Общая стоимость программы составляет 120 миллиардов рублей, при этом 24 миллиарда предоставлены из федерального бюджета, 14,8 миллиарда рублей — из бюджета региона, 81,3 миллиарда рублей выделил «Норникель». Об этом информируют «Новые известия».
Особый интерес спикера Совета Федерации вызвала программа реновации жилищного фонда Норильска, где первым значимым шагом стало строительство жилого комплекса «Солнечный», возведенного «Норникелем». Компания перечислила на реализацию проекта 1,27 миллиарда рублей, а ключи новоселам вручил лично Владимир Потанин — в присутствии Валентины Матвиенко.
Норникель» очень много делает для социальной поддержки семей с детьми — это и отдых, и развитие спорта, и создание нормальных жилищных условий. Новые дома здесь сделаны уютно, квартиры меблированы», — отметила Валентина Матвиенко, добавив, что инфраструктура города приобретает особое удобство для иногородних специалистов, поскольку наличие жилья всегда остается приоритетным фактором для тех, кого приглашают на работу.
Валентине Матвиенко также показали новую транспортную модель Норильска, которая предполагает массовое использование теплых остановок, продуманные городские маршруты, удобный график движения общественного транспорта, привлечение в парк новых машин. По количеству теплых остановок Норильск уже стал лидером среди городов Арктики. «Норникель» также устанавливает теплые остановки на производственных площадках.
Делегация посетила одну из ведущих производственных площадок «Норникеля» — Надеждинский металлургический завод (НМЗ). Там парламентарии смогли ознакомиться с работой предприятия: они высоко оценили развитие флагманского экологического проекта компании — «Серной программы», которую запустили в прошлом году. Эта программа представляет собой крупнейшую часть федерального проекта «Чистый воздух» и имеет целью уменьшение негативного эффекта производства на окружающую среду. По итогам утилизации диоксида серы на первом этапе снижение выбросов в Норильске ожидается на 45%. Объем инвестиций «Норникеля» в этот проект уже превышает 180 миллиардов рублей.
«Все, что сейчас делается, — реновация жилья, обновление коммунального хозяйства, решение экологических проблем, программы „Чистый Норильск“ и „Чистый воздух“ — это то, что норильчане видят и ценят. Хотя это действительно только начало пути, и планы у нас долгосрочные», — заявил Владимир Потанин. Он также подчеркнул, что в Норильске всегда жили герои. И сейчас наступает судьбоносный для города момент, когда нужно обеспечить достойную жизнь людям, которые вносят вклад в развитие Норильска как опорной арктической территории.