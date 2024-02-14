Шеф-повар рассказал, как выбрать правильную шаурму, чтобы не навредить здоровью

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
По его словам, шаурма готовится примерно одинаково везде, единственное отличие — это соус. Качество мяса является ключевым показателем хорошей шаурмы. Поэтому важно, где вы заказываете эту закуску: уличная шаурма и ресторанная шаурма — это два разных опыта.
Грязнов отметил, что в киосках зачастую игнорируют санитарные нормы — мясо не убирают в холодильник на ночь и не меняют ингредиенты каждые два часа. Например, нарезанная капуста может пролежать всю ночь и стать прокисшей, а мясо может испортиться, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Именно поэтому уличная шаурма может вызывать отравления. В ресторане таких проблем нет: все ингредиенты используются свежими, приготовленные непосредственно перед подачей.