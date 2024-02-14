Шеф-повар рассказал, как выбрать правильную шаурму, чтобы не навредить здоровью

Грязнов отметил, что в киосках зачастую игнорируют санитарные нормы — мясо не убирают в холодильник на ночь и не меняют ингредиенты каждые два часа. Например, нарезанная капуста может пролежать всю ночь и стать прокисшей, а мясо может испортиться, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».