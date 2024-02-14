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Published Сегодня, 07:14

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Updated Сегодня, 07:17

Шеф-повар рассказал, как выбрать правильную шаурму, чтобы не навредить здоровью

14 февраля 2024, 07:14
Шеф-повар и консультант в ресторанной сфере Андрей Грязнов рассказал о грамотном выборе шаурмы

По его словам, шаурма готовится примерно одинаково везде, единственное отличие — это соус. Качество мяса является ключевым показателем хорошей шаурмы. Поэтому важно, где вы заказываете эту закуску: уличная шаурма и ресторанная шаурма — это два разных опыта.

Грязнов отметил, что в киосках зачастую игнорируют санитарные нормы — мясо не убирают в холодильник на ночь и не меняют ингредиенты каждые два часа. Например, нарезанная капуста может пролежать всю ночь и стать прокисшей, а мясо может испортиться, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Именно поэтому уличная шаурма может вызывать отравления. В ресторане таких проблем нет: все ингредиенты используются свежими, приготовленные непосредственно перед подачей.

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