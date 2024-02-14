Писатель Ник Перумов хочет вернуться в Россию

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
В интервью RTVI Перумов рассказал, что живет с семьей в Северной Каролине и работает в университете.
Писатель отметил, что, как и любые другие русские, они хотят вернуться на Родину, но пока это не представляется возможным. Он также подчеркнул, что не считает себя эмигрантом или беженцем.
Перумов отметил, что все они уехали не с целью порочить и оскорблять свою родину, а просто потому, что им нужно было где-то работать, и они не смогли найти место на российском рынке труда.
По словам Перумова, писательство всегда было для него большим увлечением, но его работа в лаборатории, к сожалению, не была востребована в России. Он признал, что это для него очень сложная тема и что он всегда старался посещать Россию как можно чаще.
Перумов отметил, что в США отношение окружающих к нему не изменилось после начала военной операции России на Украине. Такие вопросы простых американцев не волнуют, так как они заняты своими жизнями и выживанием.
Ранее Перумов заявил, что уехавшие за границу люди потеряли моральное право высказываться о событиях, происходящих в России, до тех пор, пока они не вернутся. Литератор считает, что только те, кто находится на фронте или в ближайшей зоне конфликта, имеют право говорить о них.