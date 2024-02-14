nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Первое жилье: в центре Тюмени строят оптимальный для студентов ЖК

Первое жилье: в центре Тюмени строят оптимальный для студентов ЖК

14 февраля 2024, 12:03
Фото: Страна Девелопмент
Реклама. АО СЗ «Стройтранс №1», ИНН 720334183 . erid: LjN8K5kbL
Не проспать на пары, вечером встретиться с друзьями и управлять «умной» квартирой могут абитуриенты и студенты крупных тюменских вузов и сузов — ТИУ, Медицинского университета, ТГУ, Многопрофильного колледжа и других. Важное условие — квартира должна быть в ЖК «Сердце Сибири». Рассказываем почему.

«Сердце Сибири» расположен в деловом центре Тюмени в границах улиц 50 лет Октября-Пермякова-Харьковская. Расположение комплекса отличает близость исторического центра, одинаковая удаленность всех районов и крупных торгово-развлекательных центров города (5-10 минут на авто). Строит ЖК самый крупный тюменский застройщик «Страна Девелопмент».

Фото: Страна Девелопмент

Преимущества для студентов:

  • Рядом с ЖК много вузов и сузов. И это, конечно, самый главный плюс.
  • Более 15 маршрутов общественного транспорта проходят через остановки рядом с «Сердцем Сибири». Попасть в любую точку города можно будет без проблем — хоть на учебу, хоть на тусовку с друзьями.
  • В пешей доступности находится Тюменский автовокзал. Можно съездить к родственникам в соседний город на выходные или на каникулах к друзьям в другой регион.
  • Квартиры, которые вдохновляют на новые открытия. От уютных студий и однушек — идеальный вариант для студента, до просторных пятикомнатных с террасой — если родители тоже переезжают.
Фото: Страна Девелопмент
  • Квартиры сдаются с предчистовой отделкой. Все грязные работы выполнены. Остается место для полета фантазии и ремонта под себя. Но можно оформить опции «ремонт» и «меблировка от застройщика» и вообще не тратить время на выбор материалов, доставку и поиск рабочих. Пока заканчиваете школу, ваша квартира готовится ко встрече.
  • Умные технологии не оставят равнодушными. Систему «умный дом» может установить застройщик. Она поможет дистанционно контролировать процессы в квартире, например вкл/выкл электричество, следить за датчиками протечек. Можно даже открывать и закрывать шторы голосом. Все устройства работают по Wi-Fi. Паркинг в доме тоже умный — интеллектуальный доступ, автоматические подъемные ворота, скоростной лифт, видеонаблюдение и охрана. Во дворе USB-розетки, на территории ЖК — зарядки для электрокаров.
Фото: Страна Девелопмент
  • Своя управляющая компания. Даже если все бытовые вопросы решали родители, здесь справится даже школьник. Оплатить коммунальные услуги, вызвать мастера, задать вопрос, посмотреть видео с камер наблюдения можно через мобильное приложение.
Фото: Страна Девелопмент
  • Все рядом. Супермаркеты, кафе и рестораны, фитнес-центры и бассейн, аптеки, поликлиники и стоматологии, библиотеки и театры. За 5 минут можно доехать до Гилевской рощи.
Фото: Страна Девелопмент
  • Чтобы провести время отлично, можно не уходить из ЖК. На территории самого комплекса расположатся площадки для воркаута, точки уединения и различные кафе, event-зоны, а также изюминка — «зеленая артерия» комплекса — 640-метровый бульвар «Тропа Сибири» с озером.

Узнать подробнее о проекте и выбрать подходящую квартиру можно на сайте ГК «Страна Девелопмент» strana.com.

#Бизнес#Тюмень#Алина Петрова
Подпишитесь
«Ольга могла помочь»: как на тюменской Туре сказалось влияние северного циклона
Сегодня, 07:01
«Любите и слушайте»: психолог рассказал тюменцам, как сохранить отношения
Сегодня, 09:07
«Посадили ребенка»: адвокат «банды азербайджанцев» раскритиковал тюменского судью
Сегодня, 02:31
«Устроим гонку!»: смогут ли тюменские сотрудники ГИБДД на «китайцах» догнать лихачей
Сегодня, 08:23
Ложь про ЗОЖ: в райдере тюменского рэпера-зожника нашли сигареты и виски
Сегодня, 06:28