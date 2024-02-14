Первое жилье: в центре Тюмени строят оптимальный для студентов ЖК

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
«Сердце Сибири» расположен в деловом центре Тюмени в границах улиц 50 лет Октября-Пермякова-Харьковская. Расположение комплекса отличает близость исторического центра, одинаковая удаленность всех районов и крупных торгово-развлекательных центров города (5-10 минут на авто). Строит ЖК самый крупный тюменский застройщик «Страна Девелопмент».
Преимущества для студентов:
Узнать подробнее о проекте и выбрать подходящую квартиру можно на сайте ГК «Страна Девелопмент» strana.com.