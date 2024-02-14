Первое жилье: в центре Тюмени строят оптимальный для студентов ЖК

Не проспать на пары, вечером встретиться с друзьями и управлять «умной» квартирой могут абитуриенты и студенты крупных тюменских вузов и сузов — ТИУ, Медицинского университета, ТГУ, Многопрофильного колледжа и других. Важное условие — квартира должна быть в ЖК «Сердце Сибири». Рассказываем почему.

«Сердце Сибири» расположен в деловом центре Тюмени в границах улиц 50 лет Октября-Пермякова-Харьковская. Расположение комплекса отличает близость исторического центра, одинаковая удаленность всех районов и крупных торгово-развлекательных центров города (5-10 минут на авто). Строит ЖК самый крупный тюменский застройщик «Страна Девелопмент». Фото: Страна Девелопмент Преимущества для студентов: Рядом с ЖК много вузов и сузов. И это, конечно, самый главный плюс.

Более 15 маршрутов общественного транспорта проходят через остановки рядом с «Сердцем Сибири». Попасть в любую точку города можно будет без проблем — хоть на учебу, хоть на тусовку с друзьями.

В пешей доступности находится Тюменский автовокзал. Можно съездить к родственникам в соседний город на выходные или на каникулах к друзьям в другой регион.

Квартиры, которые вдохновляют на новые открытия. От уютных студий и однушек — идеальный вариант для студента, до просторных пятикомнатных с террасой — если родители тоже переезжают. Фото: Страна Девелопмент Квартиры сдаются с предчистовой отделкой. Все грязные работы выполнены. Остается место для полета фантазии и ремонта под себя. Но можно оформить опции «ремонт» и «меблировка от застройщика» и вообще не тратить время на выбор материалов, доставку и поиск рабочих. Пока заканчиваете школу, ваша квартира готовится ко встрече.

Умные технологии не оставят равнодушными. Систему «умный дом» может установить застройщик. Она поможет дистанционно контролировать процессы в квартире, например вкл/выкл электричество, следить за датчиками протечек. Можно даже открывать и закрывать шторы голосом. Все устройства работают по Wi-Fi. Паркинг в доме тоже умный — интеллектуальный доступ, автоматические подъемные ворота, скоростной лифт, видеонаблюдение и охрана. Во дворе USB-розетки, на территории ЖК — зарядки для электрокаров. Фото: Страна Девелопмент Своя управляющая компания. Даже если все бытовые вопросы решали родители, здесь справится даже школьник. Оплатить коммунальные услуги, вызвать мастера, задать вопрос, посмотреть видео с камер наблюдения можно через мобильное приложение. Фото: Страна Девелопмент Все рядом. Супермаркеты, кафе и рестораны, фитнес-центры и бассейн, аптеки, поликлиники и стоматологии, библиотеки и театры. За 5 минут можно доехать до Гилевской рощи. Фото: Страна Девелопмент Чтобы провести время отлично, можно не уходить из ЖК. На территории самого комплекса расположатся площадки для воркаута, точки уединения и различные кафе, event-зоны, а также изюминка — «зеленая артерия» комплекса — 640-метровый бульвар «Тропа Сибири» с озером. Узнать подробнее о проекте и выбрать подходящую квартиру можно на сайте ГК «Страна Девелопмент» strana.com.