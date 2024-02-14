На рынке появился российский препарат для лечения диабета второго типа

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Как сообщает inkazan.ru, «Квинсента» уже доступна в аптеках. Препарат предлагается в двух различных формах, но эксперты рекомендуют начинать лечение с дозировки 0,25/0,5 миллиграмма. Создатели препарата отмечают, что «Квинсента» поможет заполнить пробел в доступности аналогов, который возник в прошлом году из-за прекращения поставок от единственного производителя.
«Квинсента» — это шприц-ручка, заполненная препаратом. Одной из особенностей конструкции является то, что, если в шприце содержится меньше лекарства, чем рекомендуемая дозировка, селектор дозы остановится раньше, чем нулевая отметка совпадет с указателем. Это будет означать, что в организм не введено достаточное количество препарата. При этом селектор покажет объем, который должен быть введен из новой шприц-ручки, чтобы достичь полной дозы.
Отечественная фармацевтическая промышленность сейчас активно развивается, предлагая рынку качественные аналоги препаратов и инновационные эффективные лекарства.
Ранее главный врач ГАУЗ «РКОД МЗ РТ им. проф. М. З. Сигала» Ильгиз Хидиятов заявил, что проблем с обеспечением лекарственной терапии в настоящее время нет. Пропавшие с рынка товарные знаки были успешно заменены, в том числе отечественными препаратами. Количество таких лекарств, по словам Хидиятова, постоянно растет.