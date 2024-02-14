На рынке появился российский препарат для лечения диабета второго типа

«Квинсента» — это шприц-ручка, заполненная препаратом. Одной из особенностей конструкции является то, что, если в шприце содержится меньше лекарства, чем рекомендуемая дозировка, селектор дозы остановится раньше, чем нулевая отметка совпадет с указателем. Это будет означать, что в организм не введено достаточное количество препарата. При этом селектор покажет объем, который должен быть введен из новой шприц-ручки, чтобы достичь полной дозы.