Можно не надеяться: в Тюмени официально отменили концерт Лолиты

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
Modified Сегодня, 03:47
Updated Сегодня, 03:47
В декабре 2023 года Лолита оказалась в центре скандала из-за вечеринки Ивлеевой. Уже тогда тюменцы начали подозревать, что отмена коснется и ее концерта в филармонии, но продолжали раскупать билеты, так как официальных заявлений не было.
Однако сейчас стало известно, что тюменские фанаты могут не надеяться на визит певицы: ее концерт отменен.
«Концерта не будет. Договор с прокатчиком площадка расторгла по обоюдному согласию», — сообщили в тюменской филармонии 72.ru.
Все купленные билеты можно вернуть. Для этого нужно обратиться к кассовому оператору.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени отменили концерт рэпера Кишлака. Общественников возмутили песни артиста, а именно — упоминание в текстах наркотиков и алкоголя.