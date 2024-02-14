Можно не надеяться: в Тюмени официально отменили концерт Лолиты

В декабре 2023 года Лолита оказалась в центре скандала из-за вечеринки Ивлеевой. Уже тогда тюменцы начали подозревать, что отмена коснется и ее концерта в филармонии, но продолжали раскупать билеты, так как официальных заявлений не было.