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В Тюмени официально отменили концерт Лолиты

Можно не надеяться: в Тюмени официально отменили концерт Лолиты

14 февраля 2024, 03:45
Фото: 1MI

В Тюмени официально отменили концерт Лолиты

Концерт знаменитой певицы должен был состояться 25 марта в тюменской филармонии. Несмотря на скандал с «голой вечеринкой», участницей которой была Лолита, тюменцы продолжали покупать билеты.

В декабре 2023 года Лолита оказалась в центре скандала из-за вечеринки Ивлеевой. Уже тогда тюменцы начали подозревать, что отмена коснется и ее концерта в филармонии, но продолжали раскупать билеты, так как официальных заявлений не было.

Однако сейчас стало известно, что тюменские фанаты могут не надеяться на визит певицы: ее концерт отменен.

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«Концерта не будет. Договор с прокатчиком площадка расторгла по обоюдному согласию», — сообщили в тюменской филармонии 72.ru.

Все купленные билеты можно вернуть. Для этого нужно обратиться к кассовому оператору.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени отменили концерт рэпера Кишлака. Общественников возмутили песни артиста, а именно — упоминание в текстах наркотиков и алкоголя.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Скандалы#Певцы#Концерты#Мероприятия#Любовь Селезнева
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