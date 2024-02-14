Глава РЭО Буцаев: Отходы железных дорог будут продавать на ЭТП

«К этой площадке присоединился крупный участник — РЖД, с которым мы уже сотрудничаем в других областях. На ЭТП компания начала реализацию негодных для использования шпал. Эти шпалы могут быть превращены в щебень, что привлекает потенциальных покупателей из строительной сферы и представителей отрасли, занимающихся укладкой площадок. Все больше компаний, приверженных принципам экономики замкнутого цикла, регистрируется на нашей платформе, и мы продолжим её развитие для удобства всех пользователей», — поделился генеральный директор РЭО Денис Буцаев.