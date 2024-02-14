Глава РЭО Буцаев: Отходы железных дорог будут продавать на ЭТП

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Компания «Торговый дом РЖД» присоединилась к этой инициативе, зарегистрировавшись и подписав оферту на электронной торговой площадке (ЭТП) для торговли вторичными материальными ресурсами, которая была создана Российским экологическим оператором. Об этом информирует tagilcity.ru.
«К этой площадке присоединился крупный участник — РЖД, с которым мы уже сотрудничаем в других областях. На ЭТП компания начала реализацию негодных для использования шпал. Эти шпалы могут быть превращены в щебень, что привлекает потенциальных покупателей из строительной сферы и представителей отрасли, занимающихся укладкой площадок. Все больше компаний, приверженных принципам экономики замкнутого цикла, регистрируется на нашей платформе, и мы продолжим её развитие для удобства всех пользователей», — поделился генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Компания оплатила годовое использование площадки и уже успешно реализовала первую партию на сумму 500 тысяч рублей. Это были железобетонные шпалы весом 7675 тонн, негодные для укладки из-за трещин и сколов.
«Акционерное общество „Торговый дом РЖД“ является крупнейшим снабженческим подразделением холдинга „РЖД“. Мы поставляем широкий ассортимент материально-технических ресурсов „Российским железным дорогам“ и их 37 дочерним обществам, закупаем подвижной состав и организуем оборот бывших в употреблении материалов внутри холдинга „РЖД“. На электронной торговой площадке ППК „РЭО“ мы разместили партию железобетонных шпал, которые принадлежат ОАО „РЖД“. Они были выведены из эксплуатации в связи с техническими и геометрическими дефектами», — объявил начальник департамента поставок подвижного состава АО «ТД РЖД» Надим Никитин.
По словам руководителя проекта ЭТП Заура Абдурахимова, на площадке уже зарегистрировано 2424 пользователя.
«Они разместили 1104 лота на общую сумму 2800 миллиардов рублей. Функционал площадки также будет расширен. Мы планируем внедрить услугу заключения долгосрочных контрактов на ЭТП. Это позволит компаниям работать через площадку без необходимости заключать новые договоры каждый раз, подтверждая все операции офертой», — отметил Заур Абдурахимов.