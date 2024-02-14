Эксперт рассказала о болезнях, которые провоцирует употребление жареного

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Как пишет NEWS.ru, собеседница издания также предупреждает, что обилие жареного в рационе повышает риск инфарктов и инсультов.
По словам доктора, пищу обычно обжаривают на рафинированном масле, в котором содержится множество бесполезных жиров. Такое масло слишком калорийно, оно отрицательно влияет на сердечно-сосудистую систему.
Вредные вещества из жареной пищи проникают в клетки, накапливаются и разрушают их. Эксперт предупреждает, что темная и плотная корочка на жареном мясе или картофеле обладает сильными канцерогенными и разрушительными свойствами.