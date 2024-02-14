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Posted Сегодня, 15:44

Published Сегодня, 15:44

Modified Сегодня, 15:44

Updated Сегодня, 15:44

Эксперт рассказала о болезнях, которые провоцирует употребление жареного

14 февраля 2024, 15:44
Терапевт Виктория Иванова предупредила аудиторию NEWS.ru об опасности чрезмерного употребления жареных блюд. Этот вредный для здоровья рацион может привести к развитию сложно поддающихся лечению заболеваний, таких как рак, сахарный диабет, цирроз печени, атеросклероз.

Как пишет NEWS.ru, собеседница издания также предупреждает, что обилие жареного в рационе повышает риск инфарктов и инсультов.

По словам доктора, пищу обычно обжаривают на рафинированном масле, в котором содержится множество бесполезных жиров. Такое масло слишком калорийно, оно отрицательно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Вредные вещества из жареной пищи проникают в клетки, накапливаются и разрушают их. Эксперт предупреждает, что темная и плотная корочка на жареном мясе или картофеле обладает сильными канцерогенными и разрушительными свойствами.

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