Зависимость от энергетиков у подростков: что делать родителям

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Врач-терапевт Иван Ромасов подтвердил эти факты и привел научные исследования, которые подтверждают их.
В интервью RuNews24.Ru он отметил, что он согласен с этими выводами и предоставил информацию о том, какие вещества, содержащиеся в энергетических напитках и вейпах, могут приводить к проблемам с психикой. Никотин, пропилен гликоль, глицерол, альдегиды, никель и хром являются основными компонентами, которые способствуют развитию негативного воздействия на мозг и сердечно-сосудистую систему. Кофеин, таурин и глюконолактон наиболее опасны.
Тем не менее, врач отметил, что при соблюдении строгой дозировки потребление энергетических напитков может быть безопасным. Не рекомендуется употреблять более одной банки за раз и не более двух банок в сутки.
Врач также объяснил, почему подростки становятся зависимыми от энергетиков. Кофеин, таурин и сахар вызывают избыточное выделение дофамина и изменение выработки эндоканнабиноидов в мозге, что приводит к возникновению зависимости от ежедневного употребления энергетических напитков.
Если родители обнаружили у своего ребенка зависимость от энергетических напитков, врач рекомендует не реагировать агрессивно, а помочь ребенку осознать и понять эту проблему и обратиться за помощью к специалисту по работе с зависимостями.