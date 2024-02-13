Зависимость от энергетиков у подростков: что делать родителям

В интервью RuNews24.Ru он отметил, что он согласен с этими выводами и предоставил информацию о том, какие вещества, содержащиеся в энергетических напитках и вейпах, могут приводить к проблемам с психикой. Никотин, пропилен гликоль, глицерол, альдегиды, никель и хром являются основными компонентами, которые способствуют развитию негативного воздействия на мозг и сердечно-сосудистую систему. Кофеин, таурин и глюконолактон наиболее опасны.