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Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Зависимость от энергетиков у подростков: что делать родителям

13 февраля 2024, 13:27
Изучение данных о более чем миллионе школьников из разных стран показало, что употребление энергетических напитков вызывает у подростков нарушения психического состояния, а использование электронных сигарет (вейп) может привести к умственной отсталости.

Врач-терапевт Иван Ромасов подтвердил эти факты и привел научные исследования, которые подтверждают их.

В интервью RuNews24.Ru он отметил, что он согласен с этими выводами и предоставил информацию о том, какие вещества, содержащиеся в энергетических напитках и вейпах, могут приводить к проблемам с психикой. Никотин, пропилен гликоль, глицерол, альдегиды, никель и хром являются основными компонентами, которые способствуют развитию негативного воздействия на мозг и сердечно-сосудистую систему. Кофеин, таурин и глюконолактон наиболее опасны.

Тем не менее, врач отметил, что при соблюдении строгой дозировки потребление энергетических напитков может быть безопасным. Не рекомендуется употреблять более одной банки за раз и не более двух банок в сутки.

Врач также объяснил, почему подростки становятся зависимыми от энергетиков. Кофеин, таурин и сахар вызывают избыточное выделение дофамина и изменение выработки эндоканнабиноидов в мозге, что приводит к возникновению зависимости от ежедневного употребления энергетических напитков.

Если родители обнаружили у своего ребенка зависимость от энергетических напитков, врач рекомендует не реагировать агрессивно, а помочь ребенку осознать и понять эту проблему и обратиться за помощью к специалисту по работе с зависимостями.

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