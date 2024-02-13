В Тюмени пройдут чемпионат и первенство области по танцам на колясках

Posted 13 февраля, 13:05
Published 13 февраля, 13:05
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Соревнования среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата пройдут в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий Тюменской области на 2024 год. по инициативе Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, учредителем которой является Тюменская региональная организация ВОИ.
Цель проведения областных соревнований — это развитие и популяризация данного вида спорта, выявление сильнейших спортсменов, формирование списков кандидатов в сборную команду Тюменской области по танцам на колясках, подготовка спортивного резерва, а также выполнение разрядных нормативов Единой всероссийской спортивной классификации.
Чемпионат и первенство пройдут с 1 по 3 марта на площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Здоровье» (г. Тюмень, ул. Газовиков, 11). Соревновательный день и выявление победителей и призеров состоится 2 марта. Участниками соревнований станут танцоры на колясках от 21 года и старше (мужчины и женщины), а также спортсмены от 13 до 20 лет. На паркете участники в своих классах выступят с европейской, латиноамериканской, общей и произвольной программами. Зрители смогут увидеть яркие номера как танцевальных пар, так и одиночных спортсменов.
Организаторы мероприятия: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Тюменской области, Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий, Центр спортивного танца города Тюмени, спортивно-оздоровительный комплекс «Здоровье».