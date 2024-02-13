В Тюмени пройдут чемпионат и первенство области по танцам на колясках

Чемпионат и первенство пройдут с 1 по 3 марта на площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Здоровье» (г. Тюмень, ул. Газовиков, 11). Соревновательный день и выявление победителей и призеров состоится 2 марта. Участниками соревнований станут танцоры на колясках от 21 года и старше (мужчины и женщины), а также спортсмены от 13 до 20 лет. На паркете участники в своих классах выступят с европейской, латиноамериканской, общей и произвольной программами. Зрители смогут увидеть яркие номера как танцевальных пар, так и одиночных спортсменов.