Какие павильоны стоит посетить на выставке «Россия» в выходные

На выставке можно увидеть Москву с высоты птичьего полета. И для этого даже не нужно выходить на улицу. Интерактивный макет дает представление о столице в миниатюре. На нем видны более 20 тыс. зданий: дворцы, вокзалы, храмы и вокзалы. Звуки города, имитация движения облаков и солнца помогают создать особую атмосферу.