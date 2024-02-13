Какие павильоны стоит посетить на выставке «Россия» в выходные

Posted Сегодня, 19:44
Published Сегодня, 19:44
Modified Сегодня, 19:44
Updated Сегодня, 19:44
В частности, в выставочном павильоне № 75 представлена экспозиция «Регионы России». Здесь можно подробно узнать обо всех российских регионах, а также принять участие в различных мастер-классах. В этом павильоне работает и специальный «Универмаг», где можно купить сувениры. Об этом пишет newia.ru.
Павильон Министерства промышленности и торговли РФ — отдельное увлекательное путешествие в прошлое и настоящее нашей страны. Здесь можно стать частью команды корабля или подводной лодки, послушать истории оживших ученых и изобретателей. Павильон будет интересен и для детей.
Еще один павильон под названием «Атом» обязательно стоит посетить с детьми. В доступной форме здесь можно узнать много нового об атомной энергии, о том, как развивается эта отрасль сегодня и каковы ее ближайшие перспективы.
На выставке можно увидеть Москву с высоты птичьего полета. И для этого даже не нужно выходить на улицу. Интерактивный макет дает представление о столице в миниатюре. На нем видны более 20 тыс. зданий: дворцы, вокзалы, храмы и вокзалы. Звуки города, имитация движения облаков и солнца помогают создать особую атмосферу.
Павильон, который одновременно придется по душе детям и взрослым, — «Ново-Простоквашино». Это воссозданная деревня на территории Городской фермы ВДНХ.