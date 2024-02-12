РЭО выделил 15 наиболее активных студенческих экоклубов «Зеленой лиги»

«Зеленая лига» — программа развития студенческих экологических объединений, которую мы запустили в марте 2023 года при поддержке движения волонтеров-экологов «Делай!». «Зеленая лига» стала настоящим акселератором для талантливой молодежи, которая запускает проекты в сфере экологии», — подвел итоги первого года реализации программы генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Как пишет 56orb.ru, он заявил, что именно молодое поколение отвечает за чистое будущее России, а Российский экологический оператор, со своей стороны, будет стабильно поддерживать подобные молодежные экологические инициативы.