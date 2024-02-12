РЭО выделил 15 наиболее активных студенческих экоклубов «Зеленой лиги»

Posted Сегодня, 20:24
Published Сегодня, 20:24
Modified Сегодня, 20:24
Updated Сегодня, 20:24
«Зеленая лига» — программа развития студенческих экологических объединений, которую мы запустили в марте 2023 года при поддержке движения волонтеров-экологов «Делай!». «Зеленая лига» стала настоящим акселератором для талантливой молодежи, которая запускает проекты в сфере экологии», — подвел итоги первого года реализации программы генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Как пишет 56orb.ru, он заявил, что именно молодое поколение отвечает за чистое будущее России, а Российский экологический оператор, со своей стороны, будет стабильно поддерживать подобные молодежные экологические инициативы.
В программу вошли 55 экологических клубов из 40 российских регионов, включая ЛНР и Запорожье. Клубы попадали в «Лигу» посредством конкурсной основы.
«В рейтинг вошли 15 клубов, которые проявили наибольшую активность. В топ-3 оказались два региона. Первое место занял экоклуб Тульского государственного университета „Зеленая экономика“, второе — экологический добровольческий корпус „Сохраняй“ Тульского государственного педагогического университета имени Л. Н. Толстого. Тройку лидеров замкнул экологический клуб Самарского государственного технического университета „Жизнь“, — представил тройку клубов-призеров PR-директор Российского экологического оператора Дмитрий Бойко.
При формировании такого перечня сравнивалась активность каждого из объединений за прошедший год. Команды экоклубов были включены в события федеральной экологической повестки, они руководили собственными экопросветительскими и волонтерскими активностями, а также запустили серию мероприятий «На зеленой волне», посвященных информированию аудитории о действии реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Задачей проведения цикла мероприятий «На зеленой волне» является не только ознакомление молодого поколения россиян с положительными экологическими изменениями, но и возможность пройти профориентацию каждому студенту. Общими усилиями учащиеся организовали порядка семи тысяч мероприятий, к участию в которых присоединились не менее 53 тысяч человек.
Самые яркие активисты «Зеленой лиги» смогли сделать первые шаги в роли организаторов экологических событий. В октябре пять студентов включили в состав дирекции молодежного дня Российского экологического форума (РЭФ).