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Published Сегодня, 16:11

Modified Сегодня, 16:11

Updated Сегодня, 16:11

Как богатые стремятся продлить жизнь

Как богатые стремятся продлить жизнь

12 февраля 2024, 16:11
Фото: Изображение Midjourney
В погоне за бессмертием богатейшие люди мира готовы вкладывать десятки, а иногда и сотни тысяч долларов. Где грань между научными гипотезами и шарлатанством?

Как пишет newia.ru, большой популярностью среди богачей пользуется метод переливания молодой крови. Многие всерьез полагают, что такой способ позволяет остановить процессы старения в организме. Разработчиком данного метода является американская компания Ambrosia. Проект основан на исследованиях, связанных между старением и молодостью крови. Первые опыты дали положительные результаты. Однако сегодня медицинское сообщество все чаще подвергает данную методику критике.

Другой метод тесно связан с цифровыми технологиями. Суть его заключается в сохранении сознания человека с помощью высокотехнологичного бальзамирования. Предполагается, что в будущем будет разработан способ, позволяющий сканировать мозг, превратив его в компьютерную симуляцию. В конечном итоге клиент получает жизнь в виртуальном формате.

Еще над одним проектом работает научно-исследовательская организация из США OpenAl. Стартап этой компании носит название Retro Biosciences. Цель исследования — продление здоровой жизни. На данный момент на различные исследования компания уже потратила свыше 18 млн долларов. Как отмечают в OpenAl, в ближайшие два года «таблетки от старости» появятся в аптеках, но цена на чудо-лекарство пока не называется.

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