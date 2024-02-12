Как богатые стремятся продлить жизнь

Еще над одним проектом работает научно-исследовательская организация из США OpenAl. Стартап этой компании носит название Retro Biosciences. Цель исследования — продление здоровой жизни. На данный момент на различные исследования компания уже потратила свыше 18 млн долларов. Как отмечают в OpenAl, в ближайшие два года «таблетки от старости» появятся в аптеках, но цена на чудо-лекарство пока не называется.