Эксперты напомнили о пользе зернобобовых продуктов

Кроме того, бобовые имеют низкий гликемический индекс, что помогает поддерживать стабильный уровень сахара и инсулина в крови. Тем не менее, людям с заболеваниями ЖКТ и подагрой не рекомендуется употреблять эти продукты, отмечают врачи. Об этом пишет RuNews24.Ru со ссылкой на портал «здоровое-питание.рф».