Эксперты напомнили о пользе зернобобовых продуктов

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Польза этих продуктов заключается не только в отсутствии холестерина и низком содержании жира, но и в их способности снижать риск заболевания сердца и сосудов, напоминают эксперты.
Кроме того, бобовые имеют низкий гликемический индекс, что помогает поддерживать стабильный уровень сахара и инсулина в крови. Тем не менее, людям с заболеваниями ЖКТ и подагрой не рекомендуется употреблять эти продукты, отмечают врачи. Об этом пишет RuNews24.Ru со ссылкой на портал «здоровое-питание.рф».
При этом бобовые не содержат натрия, который может задерживать жидкость в организме и повышать артериальное давление. Эти продукты также полезны для пищеварительной системы.
Эксперты подчеркивают, что бобовые богаты клетчаткой, которая нормализует пищеварение и предотвращает запоры. Клетчатка также снижает уровень холестерина и сахара в крови, поэтому эти продукты рекомендуются для людей с диабетом.
Кроме всего прочего, горох, нут, фасоль и другие бобовые культуры являются настоящими кладезями витаминов и минералов. Они содержат фолиевую кислоту, железо, кальций, магний, калий и другие необходимые организму вещества. Для получения всех преимуществ от употребления бобовых рекомендуется включать их в рацион хотя бы 2-3 раза в неделю.