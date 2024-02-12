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Диетолог: Мясо кролика полезнее говядины и свнины

Диетолог: Мясо кролика полезнее говядины и свнины

12 февраля 2024, 11:16
Фото: 1MI
Диетолог Людмила Микитюк назвала вид мяса, которое приносит организму больше пользы, чем свинина и говядина.

Эксперт утверждает, что крольчатина является более диетическим видом мяса, которое не содержит антибиотиков и гормонов. Последние могут входить в состав говядины и свинины. Об этом пишет NEWS.ru.

Мясо кролика не входит в повседневный рацион большинства граждан, однако оно богато белками, железом, цинком, фосфором и витаминами группы B.

Кроме того, содержание в мясе кролика холестерина и жира намного меньше, что способствует его легкому усвоению организмом. Микитюк подчеркнула, что у крольчатины имеется уникальный аминокислотный профиль, который оказывает значительную пользу для здоровья.

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