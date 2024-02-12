Диетолог: Мясо кролика полезнее говядины и свнины

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Эксперт утверждает, что крольчатина является более диетическим видом мяса, которое не содержит антибиотиков и гормонов. Последние могут входить в состав говядины и свинины. Об этом пишет NEWS.ru.
Мясо кролика не входит в повседневный рацион большинства граждан, однако оно богато белками, железом, цинком, фосфором и витаминами группы B.
Кроме того, содержание в мясе кролика холестерина и жира намного меньше, что способствует его легкому усвоению организмом. Микитюк подчеркнула, что у крольчатины имеется уникальный аминокислотный профиль, который оказывает значительную пользу для здоровья.