Жительница Ишима едва не лишилась руки из-за закрытия левой подключичной артерии

Posted 10 февраля, 12:23
Published 10 февраля, 12:23
Modified Сегодня, 19:12
Updated Сегодня, 19:12
За медицинской помощью 57-летняя женщина обратилась, когда уже ни чего не могла делать левой рукой. Сосудистый хирург при осмотре пациентки отметил синюшность, боль, похолодание и снижение чувствительности в конечности. Выполнить измерение артериального давления на этой руке не удалось. Пациентка в тот же день была направлена в рентгеноперационную.
«Учитывая жалобы и ангиографическую картину, было принято решение ее „открывать“. В течение 40 минут проходимость артерии была восстановлена, поставлен один стент. Пациентка сразу на операционном столе почувствовала улучшение — прошла синюшность, рука стала теплая. После операции артериальное давление можно было измерить уже на обеих руках, и разница составила всего 10 единиц», — пояснила специалист рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Ольга Трощагина.
На сегодня все медицинские организации Тюменской области оснащены современным и высокотехнологичным оборудованием, необходимым для оказания помощи пациентам, в том числе в экстренных и особо сложных случаях. Благодаря этому жители Тюмени и области могут получить помощь по месту проживания, не выезжая в другие регионы, а профессионализм и мастерство тюменских врачей подтверждаются практически каждый день.
Напомним, одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».