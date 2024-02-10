В Тюменской области прошла всероссийская гонка «Лыжня России»

Posted 10 февраля, 11:56
Published 10 февраля, 11:56
Modified Сегодня, 18:36
Updated Сегодня, 18:36
Лыжные гонки были организованы в Тюмени, Тюменском районе, Тобольске и Ишиме. В областной столице марафонцев поддержала легендарная спортсменка, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.
«Тюменская область — спортивный регион. Тысячи земляков сегодня это доказали, когда вышли на „Лыжню России“. Бежали и малыши, которые только делают первые шаги на лыжах, и ветераны. Спорт объединяет все поколения», — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Лыжный забег организован в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», который стартовал по инициативе президента России.
Отметим, что одним из приоритетов работы правительства Тюменской области является создание условий, позволяющих жителям региона свободно и доступно заниматься физкультурой и спортом. Также в Тюменской области проводится много различных соревнований и турниров, как регионального, так и федерального и международного уровня. Для этого здесь созданы все условия и необходимая инфраструктура, развитию которой в области уделяется большое внимание.