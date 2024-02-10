В Тюменской области прошла всероссийская гонка «Лыжня России»

Отметим, что одним из приоритетов работы правительства Тюменской области является создание условий, позволяющих жителям региона свободно и доступно заниматься физкультурой и спортом. Также в Тюменской области проводится много различных соревнований и турниров, как регионального, так и федерального и международного уровня. Для этого здесь созданы все условия и необходимая инфраструктура, развитию которой в области уделяется большое внимание.