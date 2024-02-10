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Posted 10 февраля, 11:56

Published 10 февраля, 11:56

Modified Сегодня, 18:36

Updated Сегодня, 18:36

В Тюменской области прошла всероссийская гонка «Лыжня России»

В Тюменской области прошла всероссийская гонка «Лыжня России»

10 февраля 2024, 11:56
Фото: 1MI
В Тюменской области прошла всероссийская массовая гонка «Лыжня России». На забег вышли тысячи жителей региона — от совсем малышей до почетных ветеранов.

Лыжные гонки были организованы в Тюмени, Тюменском районе, Тобольске и Ишиме. В областной столице марафонцев поддержала легендарная спортсменка, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.

«Тюменская область — спортивный регион. Тысячи земляков сегодня это доказали, когда вышли на „Лыжню России“. Бежали и малыши, которые только делают первые шаги на лыжах, и ветераны. Спорт объединяет все поколения», — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Лыжный забег организован в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», который стартовал по инициативе президента России.

Отметим, что одним из приоритетов работы правительства Тюменской области является создание условий, позволяющих жителям региона свободно и доступно заниматься физкультурой и спортом. Также в Тюменской области проводится много различных соревнований и турниров, как регионального, так и федерального и международного уровня. Для этого здесь созданы все условия и необходимая инфраструктура, развитию которой в области уделяется большое внимание.

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