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Posted 10 февраля, 12:56

Published 10 февраля, 12:56

Modified Сегодня, 19:01

Updated Сегодня, 19:01

На дорогах Тюменской области вводится «школьный час»

На дорогах Тюменской области вводится «школьный час»

10 февраля 2024, 12:56
Фото: 1MI
В населенных пунктах Тюменской области ежедневно с 7 до 8 часов у школ и детских садов будут дежурить наряды ДПС. Ввести «школьный час» предложила региональная Госавтоинспекция, идею ведомства поддержала общественность, сообщает пресс-служба правительства области.

Каждое утро автоинспекторы усилят контроль за безопасностью на дорогах вблизи образовательных учреждений. Особое внимание будет направлено на соблюдение правил перевозки детей в автомобилях.

«В этом году в Тюменской области произошло 41 ДТП с участием детей. Один ребенок погиб, он был пассажиром автомобиля, в котором ехал вместе с родителями. 50 детей ранены. Это больше, чем в прошлом году», — сказано в сообщении.

Повышение детской дорожной аварийности требует новых путей решения этой проблемы. При этом снижение скорости является одной из самых действенных мер.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей сбавлять скорость в этот час, учитывая массовое движение детей в образовательные организации. Их призыв уже поддержали активные родители из «родительских патрулей», которые выходят на дежурство у школ вместе с автоинспекторами и представителями мэрий.

Отметим, в Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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