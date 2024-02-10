На дорогах Тюменской области вводится «школьный час»

Posted 10 февраля, 12:56
Published 10 февраля, 12:56
Modified Сегодня, 19:01
Updated Сегодня, 19:01
Каждое утро автоинспекторы усилят контроль за безопасностью на дорогах вблизи образовательных учреждений. Особое внимание будет направлено на соблюдение правил перевозки детей в автомобилях.
«В этом году в Тюменской области произошло 41 ДТП с участием детей. Один ребенок погиб, он был пассажиром автомобиля, в котором ехал вместе с родителями. 50 детей ранены. Это больше, чем в прошлом году», — сказано в сообщении.
Повышение детской дорожной аварийности требует новых путей решения этой проблемы. При этом снижение скорости является одной из самых действенных мер.
Сотрудники ГИБДД призывают водителей сбавлять скорость в этот час, учитывая массовое движение детей в образовательные организации. Их призыв уже поддержали активные родители из «родительских патрулей», которые выходят на дежурство у школ вместе с автоинспекторами и представителями мэрий.
Отметим, в Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».