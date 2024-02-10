На дорогах Тюменской области вводится «школьный час»

Сотрудники ГИБДД призывают водителей сбавлять скорость в этот час, учитывая массовое движение детей в образовательные организации. Их призыв уже поддержали активные родители из «родительских патрулей», которые выходят на дежурство у школ вместе с автоинспекторами и представителями мэрий.