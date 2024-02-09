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Published Сегодня, 19:23

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Updated Сегодня, 19:25

Звезды сериалов 2000-х: что стало с ними сегодня

Звезды сериалов 2000-х: что стало с ними сегодня

9 февраля 2024, 19:23
Фото: 1MI
Звезды сериала «Кадетство» набрали огромную популярность в нулевые. Проект давно завершился, прошло немало лет, и теперь вчерашние курсанты — солидные мужчины, которые, впрочем, не утратили курсантского задора.

Александр Головин после сериала продолжил активно сниматься: сегодня его фильмография объединяет уже 70 картин. На личном фронте событий не меньше: на его счету многолетние отношения с актрисой Дарьей Мельниковой, скандал из-за сексуальных домогательств к молодой артистке и неожиданный брак с актрисой Александрой Поповой. Об этом сообщает newia.

Борис Корчевников ушел из кино, но остался под прицелом камер. Он ведет телепроекты на крупнейших телеканалах страны. Актеру пришлось перенести операцию на мозге, после которой он частично утратил слух.

Аристарх Венес снимается в кино, однако до сих пор ему не удалось получить роль, которая была бы более значимой, чем его работа в «Кадетстве». Зато актер сменил имидж: из дерзкого подростка он превратился в крутого мачо.

Артур Сопельник получил актерское образование в Театральном училище им. Щепкина и тоже снимается. Образ обаятельного курсанта закрыл ему дорогу к более разнообразным ролям, поэтому масштабных киноработ у него пока не было. Однако, возможно, все у Артура впереди.

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