Звезды сериалов 2000-х: что стало с ними сегодня

Posted Сегодня, 19:23
Published Сегодня, 19:23
Modified Сегодня, 19:25
Updated Сегодня, 19:25
Александр Головин после сериала продолжил активно сниматься: сегодня его фильмография объединяет уже 70 картин. На личном фронте событий не меньше: на его счету многолетние отношения с актрисой Дарьей Мельниковой, скандал из-за сексуальных домогательств к молодой артистке и неожиданный брак с актрисой Александрой Поповой. Об этом сообщает newia.
Борис Корчевников ушел из кино, но остался под прицелом камер. Он ведет телепроекты на крупнейших телеканалах страны. Актеру пришлось перенести операцию на мозге, после которой он частично утратил слух.
Аристарх Венес снимается в кино, однако до сих пор ему не удалось получить роль, которая была бы более значимой, чем его работа в «Кадетстве». Зато актер сменил имидж: из дерзкого подростка он превратился в крутого мачо.
Артур Сопельник получил актерское образование в Театральном училище им. Щепкина и тоже снимается. Образ обаятельного курсанта закрыл ему дорогу к более разнообразным ролям, поэтому масштабных киноработ у него пока не было. Однако, возможно, все у Артура впереди.