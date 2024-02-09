В Тюмени сделают платной еще одну популярную парковку в центре города

Точная дата начала работы паркоматов пока неизвестна. В городской администрации заявили, что установка оборудования произошла в рамках капитального ремонта улицы Ленина.



Согласно распространяемым сообщениям, в настоящее время проводится тестирование оборудования, после его настройки и проверки будут обсуждаться вопросы о введении платной системы.



Напомним, ранее сообщалось о намерениях тюменских властей продать городской рынок. Сейчас проводятся мероприятия для определения рыночной стоимости акций.