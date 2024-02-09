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Published Сегодня, 15:41

Modified Сегодня, 15:43

Updated Сегодня, 15:43

В Тюмени сделают платной еще одну популярную парковку в центре города

В Тюмени сделают платной еще одну популярную парковку в центре города

9 февраля 2024, 15:41
Фото: 1MI
В Тюмени планируют сделать платной парковку у Круглой бани на улице Ленина. Горожане утверждают, что на месте уже установили устройства для ограничения проезда, а также информационные знаки.
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Проезд

Точная дата начала работы паркоматов пока неизвестна. В городской администрации заявили, что установка оборудования произошла в рамках капитального ремонта улицы Ленина.

Согласно распространяемым сообщениям, в настоящее время проводится тестирование оборудования, после его настройки и проверки будут обсуждаться вопросы о введении платной системы.

Напомним, ранее сообщалось о намерениях тюменских властей продать городской рынок. Сейчас проводятся мероприятия для определения рыночной стоимости акций.

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#Общество#Тюмень#Проезд#Новости тюмени#Оборудование#Улица Ленина#Круглая баня#Тестирование#Парковка#Алина Петрова
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