В избиркоме показали, какие бюллетени привезут на выборы Президента в Тюмень

ФИО зарегистрированных кандидатов размещены в алфавитном порядке, с указанием кратких сведений о каждом кандидате, включая год рождения, место жительства, место работы, кем он выдвинут для участия в выборах, а также наименование и статус кандидата в указанной политической партии, если такая принадлежность указана.