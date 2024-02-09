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Published Сегодня, 16:27

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Updated Сегодня, 16:29

В избиркоме показали, какие бюллетени привезут на выборы Президента в Тюмень

В избиркоме показали, какие бюллетени привезут на выборы Президента в Тюмень

9 февраля 2024, 16:27
Фото: 1MI
В избиркоме продемонстрировали, какие бюллетени привезут на выборы Президента в Тюмень. Текст избирательного бюллетеня для голосования утвержден.

ФИО зарегистрированных кандидатов размещены в алфавитном порядке, с указанием кратких сведений о каждом кандидате, включая год рождения, место жительства, место работы, кем он выдвинут для участия в выборах, а также наименование и статус кандидата в указанной политической партии, если такая принадлежность указана.

Части бюллетеня, отведенные каждому кандидату, имеют одинаковую площадь и разделены прямой черной линией.

Всего будет напечатано более 113 миллионов избирательных бюллетеней.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские власти потратят на праздник «Тюменская весна» 40 млн рублей. Мероприятие планируют сделать масштабным.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Голосование#Новости тюмени#Кандидаты#Избирком#Алина Петрова
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