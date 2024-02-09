Тимофей Кузнецов: основу экономики РФ составят богатства Севера и Дальнего Востока

Posted 9 февраля, 08:48
Published 9 февраля, 08:48
Modified 9 февраля, 08:48
Updated 9 февраля, 08:48
Эксперт по производству и строительству быстровозводимых зданий различных назначений на удаленных территориях Тимофей Игоревич Кузнецов считает, что необходимым условием полноценного развития является создание необходимой инфраструктуры.
Как сообщает ng.ru, большая часть объектов предпринимателя возведены на просторах Крайнего Севера и Дальнего Востока.
«Дальний Восток и Крайний Север это самые богатые недрами и, вместе с тем, пока достаточно слаборазвитые, регионы в мире. Я вижу в них огромный потенциал. Я считаю — что и Крайний Север, и Дальний Восток — это основное богатство нашей страны, залог успеха России на столетия вперед. Я искренне убежден, что Россия в ближайшее десятилетие будет среди 2-3 крупнейших экономик мира, основу которой как раз и составят богатства Севера и Дальнего Востока. Добыча природных богатств и развитие дорожной и городской инфраструктуры в этих регионах просто не могут не стать двигателями нашей страны», — цитирует Тимофея Кузнецова издание.
Помимо производства и строительства быстровозводимых сооружений, холдинг Тимофея Кузнецова занимается обустройством объектов промышленной и вспомогательной инфраструктуры «под ключ», что особенно важно на удаленных территориях. Среди заказчиков — ведущие российские корпорации — ГК «РОСАТОМ», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «ГАЗПРОМ», ПАО «ПОЛЮС», ГК «РОСТЕХ», ПАО «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» и другие, а их новые проекты почти также всегда связаны с обустройством объектов именно в этих регионах. «Поэтому мы за последнее время создали сильные кластеры в Южной Якутии, п-ве Таймыр, п-ве Ямал, планируется также активная работа на Чукотке и в Сахалинской области», — рассказал Тимофей Кузнецов, добавив, что из заказов на глэмпинги также начало развиваться создание туристической инфраструктуры.