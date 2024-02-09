Тимофей Кузнецов: основу экономики РФ составят богатства Севера и Дальнего Востока

«Дальний Восток и Крайний Север это самые богатые недрами и, вместе с тем, пока достаточно слаборазвитые, регионы в мире. Я вижу в них огромный потенциал. Я считаю — что и Крайний Север, и Дальний Восток — это основное богатство нашей страны, залог успеха России на столетия вперед. Я искренне убежден, что Россия в ближайшее десятилетие будет среди 2-3 крупнейших экономик мира, основу которой как раз и составят богатства Севера и Дальнего Востока. Добыча природных богатств и развитие дорожной и городской инфраструктуры в этих регионах просто не могут не стать двигателями нашей страны», — цитирует Тимофея Кузнецова издание.