Певица Ханна призвала фанатов помочь смертельно больному мальчику из Тюмени. ВИДЕО

На данный момент родителям осталось собрать на лечение сына чуть больше 175 миллионов рублей. Сам Святослав даже обращался к рэперу Басте, чтобы тот помог в сборе средств. Видео было опубликовано в Телеграм-канале, где также ведется отчет о процессе сборов.