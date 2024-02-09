Певица Ханна призвала фанатов помочь смертельно больному мальчику из Тюмени. ВИДЕО

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Российская певица Ханна призвала своих подписчиков помочь тяжело больному юному тюменцу. У Святослава Тропынина диагностировано редкое генетическое заболевание — миодистрофия Дюшенна.
Мальчику готовы помочь американские медики, но для лечения в клинике США требуются почти 400 миллионов рублей. Певица Ханна не осталась в стороне и обратилась к своим фанатам.
«Я знаю, что такие сторис часто пролистывают. Наверное, каждый просто боится, что это коснется его. Но я очень прошу вас досмотреть до конца. Мы все сейчас собираем денежки для прекрасного мальчика Святослава, которому нужна огромная сумма на лечение. Если каждый из нас хотя бы немножко примет участие, будет шанс спасти этого ребенка», — обратилась звезда.
На данный момент родителям осталось собрать на лечение сына чуть больше 175 миллионов рублей. Сам Святослав даже обращался к рэперу Басте, чтобы тот помог в сборе средств. Видео было опубликовано в Телеграм-канале, где также ведется отчет о процессе сборов.
Ранее «Наш город» писал, что страховую компанию заставили погасить ипотеку тюменки. Женщина больна раком молочной железы.