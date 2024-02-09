Объединенная банкоматная сеть ВТБ, «Открытия» и РНКБ увеличила оборот наличных втрое

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
Как итог, за минувшие 12 месяцев владельцы карт банков «Открытие» и РНКБ смогли нарастить среднемесячный оборот наличных в сети ВТБ в 2,5 раза, а обороты по картам ВТБ и «Открытия» в банкоматах РНКБ увеличились втрое. Как сообщает inkazan.ru, также стоит отметить, что оборот наличных операций клиентов ВТБ и РНКБ в сети «Открытия» удалось нарастить в пять раз за год.
Замруководителя департамента развития инструментов обслуживания — начальник управления «Устройства самообслуживания» ВТБ Сергей Панюшкин заявил, что объединение банкоматов в единую сеть является первым значимым этапом по слиянию ВТБ, «Открытия» и РНКБ. Такое решение дало возможность увеличить доступ к финансовым услугам практически по всей России и даже в Крыму, где теперь клиенты ВТБ и «Открытия» могут снимать и вносить наличные по своим картам без какого-либо комиссионного сбора. Рост числа банкоматов и возможность эксплуатировать их на «домашних» условиях вызвали ожидаемый интерес со стороны клиентов. За 12 месяцев оборот наличных в объединенной сети стал выше в три раза, что демонстрирует востребованность этого сервиса у пользователей.
Директор департамента эквайринга банка «Открытие» Виталий Брикунов поделился наблюдением, что оборот наличных средств в единой сети растет так стремительно из-за того, что клиенты ощутили положительный эффект от интеграции банка в группу ВТБ.
Вице-президент — директор департамента розничного бизнеса РНКБ Александр Козинкин указывает, что именно благодаря организации такой крупной сети банкоматов россияне смогли на удобных для них условиях проводить операции с наличными в любом регионе. Он указывает, что сейчас финансовый мост между Крымом и материковой частью страны надежно функционирует и выполняет все востребованные клиентами операции.
Процесс миграции клиентов «Открытия» в ВТБ активно начнется во II квартале 2024 года. Полное объединение бизнесов ВТБ и банка «Открытие» завершится до конца текущего года, когда клиенты будут полностью обслуживаться в ВТБ и состоится ребрендинг отделений «Открытия». Процессы планируется наладить наиболее удобным для потребителей способом.