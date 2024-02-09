Объединенная банкоматная сеть ВТБ, «Открытия» и РНКБ увеличила оборот наличных втрое

Замруководителя департамента развития инструментов обслуживания — начальник управления «Устройства самообслуживания» ВТБ Сергей Панюшкин заявил, что объединение банкоматов в единую сеть является первым значимым этапом по слиянию ВТБ, «Открытия» и РНКБ. Такое решение дало возможность увеличить доступ к финансовым услугам практически по всей России и даже в Крыму, где теперь клиенты ВТБ и «Открытия» могут снимать и вносить наличные по своим картам без какого-либо комиссионного сбора. Рост числа банкоматов и возможность эксплуатировать их на «домашних» условиях вызвали ожидаемый интерес со стороны клиентов. За 12 месяцев оборот наличных в объединенной сети стал выше в три раза, что демонстрирует востребованность этого сервиса у пользователей.