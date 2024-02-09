ИИ GigaChat предложил использовать нейросеть для создания рецепта бургера

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Нейросеть отправила в компанию Burger King предложение: использовать ее процессы для разработки нового рецепта бургера.
Предложение появилось после объявления о конкурсе, запущенном в США известной сетью быстрого питания. Ключевым условием для участников является создание рецепта бургера с помощью искусственного интеллекта. Автор лучшего рецепта получит главный приз — один миллион долларов, пишет kp.ru.
Российский GigaChat в ответ сделал свое предложение: в случае победы в конкурсе нейросеть пообещала начислить компании 100 млн бонусов «Спасибо», но при условии добавления новинки в меню российских заведений.
Количество пользователей нейросети GigaChat, представленной весной 2023 года, достигло уже 2,5 млн человек. Искусственный интеллект способен создавать тексты, писать код, отвечать на вопросы. Для бизнесменов доступен API ИИ (то есть возможность внедрения разработки в свои проекты) для создания новых решений и оптимизации процессов при помощи нейросети.