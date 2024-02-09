ИИ GigaChat предложил использовать нейросеть для создания рецепта бургера

Количество пользователей нейросети GigaChat, представленной весной 2023 года, достигло уже 2,5 млн человек. Искусственный интеллект способен создавать тексты, писать код, отвечать на вопросы. Для бизнесменов доступен API ИИ (то есть возможность внедрения разработки в свои проекты) для создания новых решений и оптимизации процессов при помощи нейросети.