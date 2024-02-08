nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:42

Published Сегодня, 19:42

Modified Сегодня, 19:42

Updated Сегодня, 19:42

РЭО: Собираемость платежей за вывоз ТКО в регионах выросла до 95,5%

РЭО: Собираемость платежей за вывоз ТКО в регионах выросла до 95,5%

8 февраля 2024, 19:42
Фото: reo.ru
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев подвел итоги собираемости платежей за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в 2023 году. По его словам, по сравнению с 2022 годом собираемость по стране выросла на 3,9%.

От также отметил, что сумма выставленных счетов физическим и юридическим лицам за год достигла 280,8 млрд рублей, из них уже получено 268,2 млрд рублей. Такой рост собираемости платежей указывает на эффективность системы и правильный подход со стороны органов исполнительной власти субъектов РФ и регоператоров, добавил он, пишет newsnn.ru.

«Показатель собираемости за 2023 год стал наибольшим по сравнению с 2019–2022 годами, то есть с момента начала работы региональных операторов по обращению с ТКО на территории Российской Федерации», — заявил Буцаев.

По данным главы РЭО, наибольший уровень собираемости за прошлый год показал Уральский федеральный округ — 98,1%, а наименьший — 86,8% — Северо-Кавказский федеральный округ.

 

О положительной динамике также рассказал заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов. По его словам, заметный рост по собираемости платы за вывоз ТКО продемонстрировал Северо-Западный федеральный округ — 96,4% (+8,1%).

«Также стоит отметить, что, несмотря на наименьший показатель среди других регионов, положительную динамику показал Северо-Кавказский федеральный округ, где рост составил 7,9% и достиг 86,8%. Уверен, что другие субъекты скоро также пополнят этот рейтинг», — добавил он.

Собираемость выше 100% показали некоторые крупные региональные операторы: ГУП РК «Крымэкоресурсы» в Республике Крым, ООО «Гринта» в Республике Татарстан, ООО «РК» в Красноярском крае, АО «Ситиматик» в Саратовской области и Чувашской Республике.

По указу президента РФ 14 января 2019 года была создана публично-правовая компания «Российский экологический оператор». Основная ее задача — создание в стране комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. В соответствии с положениями национального проекта «Экология» это необходимо для снижения объема отходов, направляемых на полигоны, а следовательно, и уменьшения экологической нагрузки на население. Цель к 2030 году — сортировка всего объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Без формирования экономики замкнутого цикла достичь таких показателей невозможно.

#Общество
Подпишитесь
«Нам прокололи шины!»: в Тюмени развернулась битва за гаражный кооператив
Сегодня, 08:50
«Не выпендривается, а болеет»: как тюменским родителям распознать депрессию у ребенка
Сегодня, 08:53
«Цены рухнут?»: риелторы прогнозируют снижение стоимости аренды квартир в Тюмени
Сегодня, 01:00
ЦИК не пустила Надеждина в президентскую гонку, был ли брак в подписях тюменцев?
Сегодня, 09:44
Влипла по полной: почему Лолита не скоро приедет с концертами в Тюмень?
Сегодня, 09:48
«Даже ничего не успел понять». На СВО погиб экс-замначальника полиции Тобольска
Сегодня, 12:34