РЭО: Собираемость платежей за вывоз ТКО в регионах выросла до 95,5%

По указу президента РФ 14 января 2019 года была создана публично-правовая компания «Российский экологический оператор». Основная ее задача — создание в стране комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. В соответствии с положениями национального проекта «Экология» это необходимо для снижения объема отходов, направляемых на полигоны, а следовательно, и уменьшения экологической нагрузки на население. Цель к 2030 году — сортировка всего объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Без формирования экономики замкнутого цикла достичь таких показателей невозможно.