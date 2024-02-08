РЭО: Собираемость платежей за вывоз ТКО в регионах выросла до 95,5%

Posted Сегодня, 19:42
Published Сегодня, 19:42
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Updated Сегодня, 19:42
От также отметил, что сумма выставленных счетов физическим и юридическим лицам за год достигла 280,8 млрд рублей, из них уже получено 268,2 млрд рублей. Такой рост собираемости платежей указывает на эффективность системы и правильный подход со стороны органов исполнительной власти субъектов РФ и регоператоров, добавил он, пишет newsnn.ru.
«Показатель собираемости за 2023 год стал наибольшим по сравнению с 2019–2022 годами, то есть с момента начала работы региональных операторов по обращению с ТКО на территории Российской Федерации», — заявил Буцаев.
По данным главы РЭО, наибольший уровень собираемости за прошлый год показал Уральский федеральный округ — 98,1%, а наименьший — 86,8% — Северо-Кавказский федеральный округ.
О положительной динамике также рассказал заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов. По его словам, заметный рост по собираемости платы за вывоз ТКО продемонстрировал Северо-Западный федеральный округ — 96,4% (+8,1%).
«Также стоит отметить, что, несмотря на наименьший показатель среди других регионов, положительную динамику показал Северо-Кавказский федеральный округ, где рост составил 7,9% и достиг 86,8%. Уверен, что другие субъекты скоро также пополнят этот рейтинг», — добавил он.
Собираемость выше 100% показали некоторые крупные региональные операторы: ГУП РК «Крымэкоресурсы» в Республике Крым, ООО «Гринта» в Республике Татарстан, ООО «РК» в Красноярском крае, АО «Ситиматик» в Саратовской области и Чувашской Республике.
По указу президента РФ 14 января 2019 года была создана публично-правовая компания «Российский экологический оператор». Основная ее задача — создание в стране комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. В соответствии с положениями национального проекта «Экология» это необходимо для снижения объема отходов, направляемых на полигоны, а следовательно, и уменьшения экологической нагрузки на население. Цель к 2030 году — сортировка всего объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Без формирования экономики замкнутого цикла достичь таких показателей невозможно.