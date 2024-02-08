Как тюменские нефтяники справляются с санкциями

Создание Тюменского нефтегазового кластера приобрело большое значение не только для экономики региона, но и страны в целом. Особенно в условиях санкций. Напомним, цель проекта — снизить к 2024 году доли импортного оборудования и услуг в нефтегазовой отрасли до 40 процентов.