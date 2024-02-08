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Posted 8 февраля, 13:39

Published 8 февраля, 13:39

Modified Сегодня, 02:33

Updated Сегодня, 02:33

Как тюменские нефтяники справляются с санкциями

Как тюменские нефтяники справляются с санкциями

8 февраля 2024, 13:39
Фото: Изображение Midjourney
Объединившись в единый нефтегазовый кластер, нефтяные предприятия из разных регионов справляются с большим объёмом задач. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на своей пресс-конференции.

Он отметил, что кластер создал условия, в которых возможно выстроить кооперационные цепочки между предприятиями.

«За прошлый год на предприятиях кластера было представлено почти 100 технологических проектов, некоторые из них уже в 2024 году будут проходить опытно-промышленное испытание, остальные — в процессе разработки. Мы видим обратную связь от заказчика, что такая схема работы им нравится», — сказал глава региона.

Тюменский нефтегазовый кластер был основан в 2021 году при поддержке правительств Тюменской области и ЯНАО. Первым участником отраслевого объединения стала компания «Газпромнефть-Ямал». Резидентами кластера стали предприятия уже из более 100 российских регионов, чей совокупный доход превышает два триллионов рублей в год.

Создание Тюменского нефтегазового кластера приобрело большое значение не только для экономики региона, но и страны в целом. Особенно в условиях санкций. Напомним, цель проекта — снизить к 2024 году доли импортного оборудования и услуг в нефтегазовой отрасли до 40 процентов.

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