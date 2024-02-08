Как тюменские нефтяники справляются с санкциями

Posted 8 февраля, 13:39
Published 8 февраля, 13:39
Modified Сегодня, 02:33
Updated Сегодня, 02:33
Он отметил, что кластер создал условия, в которых возможно выстроить кооперационные цепочки между предприятиями.
«За прошлый год на предприятиях кластера было представлено почти 100 технологических проектов, некоторые из них уже в 2024 году будут проходить опытно-промышленное испытание, остальные — в процессе разработки. Мы видим обратную связь от заказчика, что такая схема работы им нравится», — сказал глава региона.
Тюменский нефтегазовый кластер был основан в 2021 году при поддержке правительств Тюменской области и ЯНАО. Первым участником отраслевого объединения стала компания «Газпромнефть-Ямал». Резидентами кластера стали предприятия уже из более 100 российских регионов, чей совокупный доход превышает два триллионов рублей в год.
Создание Тюменского нефтегазового кластера приобрело большое значение не только для экономики региона, но и страны в целом. Особенно в условиях санкций. Напомним, цель проекта — снизить к 2024 году доли импортного оборудования и услуг в нефтегазовой отрасли до 40 процентов.