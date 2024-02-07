Телеведущий Владимир Соловьев высказался о Тюмени

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Владимир Соловьев спросил у бойца, сколько тот зарабатывал, пока жил в Тюмени.
«120–130 тысяч получал. Но я на заводе работал, в электрике», — ответил тюменец.
На его слова журналист ответил кратко.
«Тюмень — хороший город», — цитирует Соловьева телеграм-канал «Темы Тюмени».
Также о Тюмени высказывался актер сериала «Слово пацана» Лев Зулькарнаев. Он поделился мнением о городе и проживающих в нем людях.
Ранее «Наш город» писал, что тюменка Алена Водонаева высказалась о БДСМ-вечеринке в Екатеринбурге. Телеведущая жестко раскритиковала ее участников.