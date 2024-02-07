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Published Сегодня, 06:39

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Updated Сегодня, 06:41

Телеведущий Владимир Соловьев высказался о Тюмени

Телеведущий Владимир Соловьев высказался о Тюмени

7 февраля 2024, 06:39
Фото: Вконтакте

Телеведущий Владимир Соловьев высказался о Тюмени

Бойцу СВО Никите удалось поговорить с известным российским журналистом. Соловьев спросил тюменца о городе и зарплате.

Владимир Соловьев спросил у бойца, сколько тот зарабатывал, пока жил в Тюмени.

«120–130 тысяч получал. Но я на заводе работал, в электрике», — ответил тюменец.

На его слова журналист ответил кратко.

«Тюмень — хороший город», — цитирует Соловьева телеграм-канал «Темы Тюмени».

Также о Тюмени высказывался актер сериала «Слово пацана» Лев Зулькарнаев. Он поделился мнением о городе и проживающих в нем людях.

Ранее «Наш город» писал, что тюменка Алена Водонаева высказалась о БДСМ-вечеринке в Екатеринбурге. Телеведущая жестко раскритиковала ее участников.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Телеведущие#СВО#Участники СВО#Любовь Селезнева
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