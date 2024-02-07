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Posted 7 февраля, 13:37

Published 7 февраля, 13:37

Modified Сегодня, 18:23

Updated Сегодня, 18:23

С начала года в Тюменской области сдано почти 390 тыс. кв. метров жилья

С начала года в Тюменской области сдано почти 390 тыс. кв. метров жилья

7 февраля 2024, 13:37
Фото: 1MI
По данным Главного управления строительства Тюменской области, с начала января в регионе введено в эксплуатацию уже 386,8 тыс. квадратных метров жилья.

Из них — 184,4 тыс. кв. метров — многоквартирные дома и 202,3 тыс. кв. метров — индивидуальное жилое строительство.

«Динамика ввода жилья в январе показывает устойчивые позиции строительной отрасли. Это позволяет смотреть на итоги года с определённым оптимизмом», — отметил глава агентства Павел Перевалов.

В прошлом году Тюменская область установила рекорд по вводу жилья — 2 485,53 тыс. кв. метров. По объёму ввода на одного жителя регион входит в тройку лидеров.

Отметим, жилищная политика Тюменской области направлена на развитие жилищного строительства и реализацию жилищных программ. В регионе есть программы по приобретению жилья для различных категорий граждан и предоставлению целевых субсидий и льготных займов на приобретение (строительство) жилья.

Жилищными программами охвачены — молодые семьи, бюджетники, сироты, ветераны войн, тюменцы из авариек.

Ранее правительство Тюменской области пролонгировало программу расселения ветхого жилья, признанного таковым до 2017 года. Так как программа была завершена раньше почти на два года от запланированных сроков, ее действие распространили на дома, получившими статус аварийного до 2022 года.

В 2023 году Тюменская область достигла рекорда в жилом строительстве — 2,3 млн кв. м
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